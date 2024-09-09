Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

"KOMŞULARINIZLA TANIŞIN" Trump, X sosyal medya platformunda, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sınır ve göç konusundaki duruşunu hedef alan bir dizi görüntü yayınladı. Bunlar arasında Demokratların istismarcıları ülkeye getireceğini ima eden paylaşımlar vardı. 2012 yılında Pakistan'ın Karaçi kentinde bir adamın Amerikan bayrağı yaktığı görüntüleri yayınlayan Trump altına, "Komşularınızla tanışın... EĞER KAMALA KAZANIRSA" cümlelerini not düştü.

ANA AKIMA DAHİL EDİLEN AŞIRILIKÇI FİKİRLER



Uzmanlara göre bir zamanlar sadece marjinal neo-Nazilerin ilgi alanına giren ideolojiler, "siyasi figürler tarafından ana akıma dahil edilerek" mevcut siyasi iklimi daha da tehlikeli hale getiriyor.



Trump'ın göçmen karşıtı duruşundan güç olan çok sayıda örgüt ABD'nin çeşitli bölgelerindeki yabancıları tehdit eden eylemler düzenliyor.



Trump kampanyasının nefret suçlarını ve aşırı sağ aktivizmini körüklemesinin emsalsiz bir örneği yok değil.



Kuzey Teksas Üniversitesi'nin bir çalışması, Trump'ın miting düzenlediği bölgelerde "nefret kaynaklı olaylarda yüzde 226'lık bir artış" olduğunu istatistiksel olarak kanıtladı.