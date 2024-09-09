Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar

ABD seçimleri yaklaşırken, Neo-Nazi ve aşırı sağ gruplar Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemini benimsiyor. Aşırılıkçı gruplar, insanları işe almak ve ideolojilerini yaymak için eski başkanın göçmen karşıtı mesajlarına sarılıyor.

Trump'ın tartışmalı destekçileri: Neo-Naziler ve aşırı sağcılar
Temmuz ayında düzenlenen Cumhuriyetçi Kongre'de ellerinde "TOPLU SINIR DIŞI, HEMEN!" yazılı pankartlar tutan Trump destekçileri.

Neo-Nazi grupları ve internetteki aşırı sağcılar, yeni destekçiler kazanmak ve ideolojilerini daha geniş kitlelere yaymak amacıyla 'ın Beyaz Saray kampanyasında kullandığı göçmen karşıtı söylemlere sarılıyor.

Temmuz ayındaki Cumhuriyetçi ulusal kongresinde destekçilerin, "ŞİMDİ TOPLU SINIR DIŞI!" pankartları sallamasının ardından Trump'ın göçmen düşmanlığının partisinin bir parçası haline geldiği açıkça ortaya çıktı.

"KOMŞULARINIZLA TANIŞIN"

Trump, X sosyal medya platformunda, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sınır ve göç konusundaki duruşunu hedef alan bir dizi görüntü yayınladı.

Bunlar arasında Demokratların istismarcıları ülkeye getireceğini ima eden paylaşımlar vardı.

2012 yılında Pakistan'ın Karaçi kentinde bir adamın Amerikan bayrağı yaktığı görüntüleri yayınlayan Trump altına, "Komşularınızla tanışın... EĞER KAMALA KAZANIRSA" cümlelerini not düştü.

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ANA AKIMA DAHİL EDİLEN AŞIRILIKÇI FİKİRLER

Uzmanlara göre bir zamanlar sadece marjinal neo-Nazilerin ilgi alanına giren ideolojiler, "siyasi figürler tarafından ana akıma dahil edilerek" mevcut siyasi iklimi daha da tehlikeli hale getiriyor.

Trump'ın göçmen karşıtı duruşundan güç olan çok sayıda örgüt 'nin çeşitli bölgelerindeki yabancıları tehdit eden eylemler düzenliyor.

Trump kampanyasının nefret suçlarını ve aşırı sağ aktivizmini körüklemesinin emsalsiz bir örneği yok değil.

Kuzey Teksas Üniversitesi'nin bir çalışması, Trump'ın miting düzenlediği bölgelerde "nefret kaynaklı olaylarda yüzde 226'lık bir artış" olduğunu istatistiksel olarak kanıtladı.

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