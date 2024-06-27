Trump'ın tartışmalı sabıka fotoğrafı: "Siyahi ve Latin seçmenlerin desteğini artırdı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gündem olan sabıka fotoğrafı ile ilgli konuştu. Trump, fotoğrafının çekilmesinden bu yana siyah ve Latin Amerikalı seçmenlerden daha fazla destek gördüğünü iddia etti.

Trump'ın tartışmalı sabıka fotoğrafı: "Siyahi ve Latin seçmenlerin desteğini artırdı"
ABD, Biden ile Trump'ın katılacağı seçim tartışmasına kilitlendi

ABD, Biden ile Trump'ın katılacağı seçim tartışmasına kilitlendi

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Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerinde Joe Biden'a rakip olan "Çektirdiğim sabıka fotoğrafı ortaya çıktığından beri, siyah ve Latin Amerikalı toplumlarından gelen destek fırladı" dedi.

Eski ABD Başkanı, "Sabıka fotoğrafı çok iyi" diye konuştu.

İLK ABD BAŞKANI 

Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Trump'ın dördüncü gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmesi Trump'ı sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı yaptı.

Trump şubat ayında da benzer bir açıklama yaparak fotoğrafının siyahi seçmenlerin ilgisini çektiğini öne sürmüş ve "kendisine olanların onların da başına geldiğini" iddia etmişti.

Trump ayrıca siyah Amerikalıların sabıka fotoğrafını herkesten daha fazla "benimsediğini" söylemiş,  siyahilerin sabıka fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle gezdiğini ve fotoğrafı bardaklara bastığını belirtmişti. 

CANLI YAYINDA KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR 

ABD'de 5 Kasım'daki seçimde başkan olabilmek için yarışacak Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, bu akşam yapılacak ilk açık oturumda kozlarını paylaşacak. 1960'dan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapılacak tartışmada adaylar, kürsüde ayakta duraracak konuşacak.

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