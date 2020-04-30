Trump'ın tavsiyesiyle New York Valisi Cuomo'yu dolandıran adam

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ABD'de hızla yayıldığı dönemde ülkede tıbbi malzeme ve alet konusunda büyük bir tartışma yaşanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump 27 Mart'ta Twitter'daki kişisel hesabında şu mesajı yayınladı: "General Motors Ohio Lordstown'da aptalca terk ettiği fabrikasını hemen açmalı ve solunum cihazı üretimine başlamalı. Ford, hadi, hızlıca solunum cihazı üretin."



Trump'ın bu mesajının altına kısa bir süre sonra Yaron Oren-Pines tarafından "Mekanik ve mekanik olmayan solunum cihazı tedariki yapabiliriz" mesajı yazıldı. İsrail'den ABD'ye 1990'lı yıllarda göç eden Yaron Oren-Pines tarafından yazılan mesaj hem ABD Başkanı Trump hem de General Motors ve Ford'a yanıt anlamı taşıyordu.

Bu sırada ABD'nin New York eyaleti valisi Demokrat Andrew Cuomo hızlıca tıbbi araç ve gereç temin etmeye çalışıyordu. ABD'de corona virüs salgınının en fazla vurduğu eyalet New York olmuştu. Her gün binlerce insan virüse yakalanıyordu.



Cuomo solunum cihazı temin etmeye çalışırken Beyaz Saray'dan kendisine bir tavsiyede bulunuldu. Tavsiyede Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Yaron Oren-Pines'ın hızlıca solunum cihazı tedarik edebileceği belirtiliyordu. Beyaz Saray'ın solunum cihazı için tavsiye ettiği Yaron Oren-Pines'ı Twitter'da sadece 75 kişi takip ediyordu ve cep telefonu teknolojisi üzerine uzmanlaştığı görülüyordu. Oren-Pines'ın medikal araç ve gereçlerle ilgili bir tecrübesi bulunmuyordu.



TAVSİYE BEYAZ SARAY'DAN İDDİASI

Beyaz Saray'ın tavsiyesine güvenen New York eyaleti üç gün sonra 1450 solunum cihazı üretimi için Yaron Oren-Pines'ın hesabına 69,1 milyon dolar yatırdı. Bir solunum cihazı 47 bin 656 dolara mal oluyordu. Bu rakam standart solunum cihazlarının fiyatlarının üç katı anlamı taşıyordu.



Ödemenin üzerinden bir ay geçmesine ve New York eyaletinde binlerce insan corona virüsten hayatını kaybetmesine rağmen tek bir solunum cihazı dahi teslim edilmedi. Dolandırılan New York eyaleti sözleşmeyi iptal etti ve 69,1 milyon doları geri almaya çalışıyor. Söz konusu paradan ne kadarının devlet kasasına döneceği ise bilinmiyor.



Amerikan haber sitesi Buzzfeed'e konuşan ve isminin açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Yaron Oren-Pines'ın Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü tarafından New York Valisi Cuomo'ya doğrudan tavsiye edildiğini belirtiyor.



Buzzfeed'in ulaşmaya çalıştığı Yaron Oren-Pines ise, telefonlara çıkmadığı gibi atılan yazılı mesajlara da cevap vermiyor. Söz konusu paranın 30 Mart'ta New York Valisi Andrew Cuomo'nun özel izniyle Oren-Pines'ın hesabına aktarıldığı belirtiliyor.



PENCE'IN SÖZCÜSÜNDEN ZORUNLU AÇIKLAMA



Buzzfeed bu haberi hazırladığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bağlı Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçındı. Haberin yayınlanmasının ardından Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, "Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü'nün bu sözleşmeden asla haberi olmadı ve dahili yok" dedi.

CORONA VİRÜSTE ABD'DE SON DURUM



Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı şu anda ABD'de 1 milyon 64 bine ulaştı. ABD'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 62 bine ulaştı. ABD'nin New York kentinde ise vaka sayısı 300 bin olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı.

