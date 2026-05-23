Trump'ın telefon markasında skandal: Kişisel bilgiler sızdırıldı
23.05.2026 11:10
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Trump'ın çıkaracağı akıllı telefonu almak isteyenlerin bilgileri güvenlik açığına takıldı. 27 bin kişinin bilgileri sızdırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu tepe şirket Trump Organization'ın çıkaracağı akıllı telefon “Trump Mobile", daha piyasaya çıkmadan skandala karıştı. Akıllı telefonu satın almak isteyen yaklaşık 27 bin kişinin kişisel bilgilerinin güvenlik açığı ile sızdırıldığı ortaya çıktı.
Telefon şirketi “Trump Mobile”, yaptığı açıklamada ön sipariş formlarını dolduran kişilerin tam adları, adresleri ve telefon numaralarının ifşa edildiğini sorunun "bağımsız siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla" araştırıldığını duyurdu.
Şirket, Trump Mobile'ın sistemlerinin ve altyapısının doğrudan tehlikeye atılmadığını iddia ederken soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kredi kartı ve bankacılık bilgileri gibi hassas verilerin sızan bilgiler arasında yer almadığı ifade edildi.
Trump'ın altın renkli akıllı telefonu T1
Trump Mobile, müşterilerini ise uyardı. Siparişlerle ilgili şüpheli e-postalar, aramalar veya kısa mesajlar konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılırken şirketin "müşterilerden ödeme bilgileri, şifreler veya diğer hassas bilgileri telefon ya da e-posta yoluyla vermelerini istemeyeceğini" belirtti.
Trump Mobile'ın açığını keşfeden kişinin Avustralyalı bir programcı olduğu belirtilirken bu kişinin şirkete ulaşarak uyarıda bulunduğu ifade edildi. Buna göre Trump Mobile'ın web sitesi çok yaygın bir e-ticaret modeli kullandığı, sitede kullanılan kodlamanın açıklarının olduğu satın alma işlemine devam etmeyenlerin dahi verilerinin kaydedildiği ifade edildi.
Altın renkli ve Trump isimli telefonun 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirketin bunu ABD hükümetinin kapanmasına bağlayarak ertelediği açıklanmıştı.
Telefonun tamamen ABD yapımı olacağı lanse edilirken, teknoloji uzmanları, Android işletim sistemiyle çalışacak olan cihazın aslında Çin’de üretileceğini iddia etmişti.
Trump'ın telefonu için 100 dolarlık depozito ödeyen bazı kullanıcıların ödemesinin üzerinden bir yıl geçtiği, ancak telefon teslimatının henüz yapılmadığı ifade edilirken kimi analistler bu telefon projesinin gerçeleşemeyeceğini savunuyor.