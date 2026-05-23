Trump'ın telefon markasında skandal: Kişisel bilgiler sızdırıldı

Trump Mobile, müşterilerini ise uyardı. Siparişlerle ilgili şüpheli e-postalar, aramalar veya kısa mesajlar konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılırken şirketin "müşterilerden ödeme bilgileri, şifreler veya diğer hassas bilgileri telefon ya da e-posta yoluyla vermelerini istemeyeceğini" belirtti.

Trump Mobile'ın açığını keşfeden kişinin Avustralyalı bir programcı olduğu belirtilirken bu kişinin şirkete ulaşarak uyarıda bulunduğu ifade edildi. Buna göre Trump Mobile'ın web sitesi çok yaygın bir e-ticaret modeli kullandığı, sitede kullanılan kodlamanın açıklarının olduğu satın alma işlemine devam etmeyenlerin dahi verilerinin kaydedildiği ifade edildi.

Altın renkli ve Trump isimli telefonun 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirketin bunu ABD hükümetinin kapanmasına bağlayarak ertelediği açıklanmıştı.

Telefonun tamamen ABD yapımı olacağı lanse edilirken, teknoloji uzmanları, Android işletim sistemiyle çalışacak olan cihazın aslında Çin’de üretileceğini iddia etmişti.

Trump'ın telefonu için 100 dolarlık depozito ödeyen bazı kullanıcıların ödemesinin üzerinden bir yıl geçtiği, ancak telefon teslimatının henüz yapılmadığı ifade edilirken kimi analistler bu telefon projesinin gerçeleşemeyeceğini savunuyor.