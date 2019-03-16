ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey yol haritasının hem her iki ülkenin kaygılarını gidermek hem de DAEŞ'in varlık göstermeye devam ettiği Münbiç bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla yeniden oluşturulduğunu söyledi.



James Jeffrey Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili de konuştu.



ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, "Bir çözüm bulacağımıza güvenimiz tam ama henüz o noktada değiliz" dedi.