Trump'ın "Timsah Alcatraz"ına yargı engeli

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan ve "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan göçmen gözaltı merkezine geçici yargı engeli geldi.

Karar, Miami'de görev yapan ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams tarafından açıklandı.



Karara göre, Everglades bölgesinde çevre açısından hassas sulak alanda inşa edilen "Timsah Alcatraz" tesisinde 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılması yasaklandı.



EKOSİSTEME GERİ DÖNÜLMEZ ZARAR

Tesisin mevcut faaliyetlerini sürdürmesi ve göçmenleri barındırmasına ise izin verildi.



Davacı taraf, projenin Everglades ekosistemine geri dönülmez zararlar vereceğini belirtti.



5 BİN KAPASİTELİ

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

