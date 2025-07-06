Trump'ın timsahlı gözaltı adasında tehlike: Ölümcül virüsler

ABD'de Florida'nın Everglades bölgesinde kurulan gözaltı kampı, bu hafta göçmenleri kabul etmeye başladı. Başkan Donald Trump tarafından övgülerle karşılanan kamp, şimdiden tartışmaların odağı oldu.



AÇILIR AÇILMAZ SU BASKINI YAŞADI



Kasırga yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilmeyen gözaltı merkezi, daha ilk günlerinde su baskını yaşadı.



Uzmanlara göre kampın gerçek tehditleri timsahlar ya da pitonlar değil; aşırı sıcak, sivrisinek kaynaklı hastalıklar ve fırtınalar.



ÖLÜMCÜL VİRÜSLER TAŞIYAN SİVRİSİNEKLER



Yale Üniversitesi'nden epidemiyoloji profesörü Durland Fish, kampın bulunduğu Big Cypress Bataklığı’nda yaptığı araştırmalarda, ensefalit (beyin iltihabı) gibi nörolojik hasarlara yol açabilecek virüsler taşıyan sivrisinekler tespit ettiğini belirtti.



Fish, “Bunlar için bir tedavi yok” ifadelerini kullandı



Gözaltı merkezinin havadan görüntüsü.

"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ GÖÇMENLERİ"



“Alligator Alcatraz” adı verilen kamp, zincirli tellerle çevrili çadırlardan, portatif duşlardan ve tuvaletlerden oluşuyor. Sekiz günde kurulan tesis, eyalet yasama organı tatildeyken gizlice inşa edildi.



Başkan Trump, salı günü gerçekleştirdiği ziyarette, buranın “en tehlikeli göçmenlerin tutulacağı bir merkez” olacağını söyledi.



Kampın bulunduğu yer, 1960’larda mega havaalanı planı için inşa edilmiş eski bir pist. Ancak çevreciler ve yerli topluluklar projeye engel olmasının ardından bölge şu anda 25 milyar dolarlık bir çevre koruma projesinin parçası.



Trump kampı “kaçışın tek yolunun sınır dışı edilmek olduğu” bir bölge olarak nitelendirdi.



YAPISAL RİSKLER VE HUKUKİ TARTIŞMALAR



Kamp, sadece 110 mil/sa hızındaki rüzgarlara dayanıklı olarak tasarlandı. Ancak Florida yapı yönetmeliği, yüksek fırtına riski taşıyan bölgelerde çok daha dayanıklı yapılar gerektiriyor.



Çevreciler, bölgenin sivrisinek ilaçlamasıyla bozulacağını ve nadir türlerin zarar göreceğini savunarak federal hükümete dava açtı.



Fotoğrafçı Clyde Butcher, jeneratörlerin ve gece boyunca açık kalan güvenlik ışıklarının ekosistemi tehdit ettiğini vurguladı.

SAĞLIK SORUNLARI VE İNSAN HAKLARI



Göçmen hakları savunucuları ise aşırı sıcak, nem ve yetersiz tıbbi imkanlar konusunda uyarıyor. Ortalama temmuz sıcaklığı Florida'da 33 dereceye ulaşıyor.

Gözaltı merkezi ise yalnızca portatif klimalarla soğutulmaya çalışılıyor.



California Üniversitesi’nden Prof. Carlos Martinez, “Isı, sivrisinekler, yetersiz altyapı — hepsi birlikte düşünüldüğünde bu tesis son derece endişe verici” dedi.



Uzmanlar ayrıca kmerkezin avukatlar ve aileler için ulaşması zor olduğunu, bu durumun denetimi ve hukuki süreci engelleyeceğini belirtiyo