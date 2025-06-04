“Trump’ın torunuyla evlenmek için” malikanesine girmeye çalıştı, gözaltına alındı

ABD’de eski ve mevcut devlet başkanlarını korumakla yükümlü olan Gizli Servis, 3 Haziran Salı sabahı Başkan Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’nun duvarından atlamaya çalışan bir adamın gözaltına alındığını açıkladı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes isimli şüpheli, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Trump’a “İncil’i yaymak” ve 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek için malikaneye girmek istediğini söyledi.



DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMIŞ



Fox News haber sitesinin aktardığına göre, Palm Beach Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Reyes, yılbaşında da yasadışı bir şekilde Mar-a-Lago'ya girmeye çalıştıktan sonra gözaltına alınmıştı.



Reyes, ilk olarak “izinsiz girme” suçundan gözaltına alındı ve kendisine bin dolar kefalet hakkı tanındı. Palm Beach Şerif Ofisi’nin kayıtlarına göre, şüphelinin kefalet ücreti daha sonra 50 bin dolara çıkarıldı. Olayın yaşandığı sırada Başkan Trump’ın başkent Washington DC’de olduğu ifade edildi.



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