“Trump’ın torunuyla evlenmek için” malikanesine girmeye çalıştı, gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki mülküne girmeye çalışırken gözaltına alınan şüphelinin daha önce de aynı şekilde yakalandığı ortaya çıktı.
ABD’de eski ve mevcut devlet başkanlarını korumakla yükümlü olan Gizli Servis, 3 Haziran Salı sabahı Başkan Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’nun duvarından atlamaya çalışan bir adamın gözaltına alındığını açıkladı.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes isimli şüpheli, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Trump’a “İncil’i yaymak” ve 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek için malikaneye girmek istediğini söyledi.
DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMIŞ
Fox News haber sitesinin aktardığına göre, Palm Beach Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Reyes, yılbaşında da yasadışı bir şekilde Mar-a-Lago'ya girmeye çalıştıktan sonra gözaltına alınmıştı.
Reyes, ilk olarak “izinsiz girme” suçundan gözaltına alındı ve kendisine bin dolar kefalet hakkı tanındı. Palm Beach Şerif Ofisi’nin kayıtlarına göre, şüphelinin kefalet ücreti daha sonra 50 bin dolara çıkarıldı. Olayın yaşandığı sırada Başkan Trump’ın başkent Washington DC’de olduğu ifade edildi.
GİZLİ SERVİS’TEN AÇIKLAMA
ABD Gizli Servisi, Fox News Digital’e yaptığı açıklamada, bir erkeğin Florida’daki Mar-a-Lago Club mülküne izinsiz girmiş olması dolayısıyla Palm Beach Polis Departmanı tarafından salı sabahı gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, şüpheli gece yarısını geçe Mar-a-Lago’nun dışındaki çite tırmanmış, bu da alarmların çalmasına sebep olmuştu. İlk olarak Gizli Servis personeli tarafından olay yerinde gözaltına alınan şüpheli, daha sonra Palm Beach polisine teslim edildi ve kendisine “izinsiz girme” suçlaması yöneltildi.
Kai Trump, Başkan Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile Vanessa Trump’ın kızı.
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