Trump'ın Türkiye jesti. Jet motoru satışı Kongre'de

Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesi "Muhtemelen Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek duyurduğu jet motoru satışına yönelik Kongre'ye resmi bildirim yapıldı.

Satış onayının verilmesi halinde Türkiye 80 adet F110 motoru alınacak. Böylece , yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan 'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik geçilmiş olacak.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın bu açıklaması, dikkatleri Türkiye'nin ABD'den talep ettiği, uzun süredir onay bekleyen bazı savunma ekipmanlarının satışına çevirmişti.

Ankara'daki kaynaklar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısı öncesinde Trump'ın savaş uçağı motoru satışına onay vermesini bekliyor. Söz konusu satış, General Electric tarafından üretilen 80 adet F110 motoru ve bunlara ait test ekipmanlarıyla bazı yedek parçaları kapsıyor. Satışın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

Trump yönetiminin satış sürecinin uzamaması için kongre incelemesinin by-pass edeceği ifade ediliyor.

KAAN İÇİN KRİTİK

Motorların satışına onay verilmesi, Türkiye'nin 2016 yılında başlattığı yerli 5. nesil savaş uçağı programı Kaan'ın devamı için kritik önemde. F-16 savaş uçaklarının da kullandığı F110 motoru, yerli motor geliştirilene kadar Kaan savaş uçağına da güç verecek.

Halen prototip aşamasındaki Kaan uçaklarında F110 motoru takılı. Alınacak 80 adet motorla 40 Kaan uçağının seri üretimi garantiye alınmış olacak.

Ankara'nın, F-35 programına dönüş ve Caatsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili beklentileri de devam ediyor.

Türkiye, Rusya'dan s-400 hava ve füze savunma sistemi aldıktan sonra F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış aynı zamanda Caatsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.