Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın duyurduğu ve 2019'da gerçekleşmesi beklenen Ergoğan-Trump görüşmesi hakkında Beyaz Saray’dan da bir açıklama geldi.

Açıklamayı, Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley yaptı.

Gidley, "Şu anda görüşmeye dair herhangi bir planlama yapılmadı. Başkan Trump gelecekte yapılacak olası bir görüşmeye sıcak bakıyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız son telefon görüşmesinde Sayın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade etti. Şimdi tabii bunun tarihi üzerinde çalışacağız ve bu ziyaretin 2019 yılı içinde gerçekleşmesi memnuniyet verici bir gelişme olacaktır." demişti.