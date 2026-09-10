Trump'ın uçağında tahliye kaydırağı alarmı

ABD Başkanlık uçağı Air Force One 'da acil tahliye kaydırağı paniği yaşandı.

Olay, ABD Başkanı Donald Trump ’ın Dallas’a gitmek üzere Joint Base Andrews askeri havalimanına gittiği sırada yaşandı. Tahliye kaydırağının açılmasının ardından Trump, Marine One helikopterinde yaklaşık 20 dakika beklemek zorunda kaldı.

Kaydırak uçaktan söküldü ve yeni kaydırağın takılmasının ardından Trump uçağa binerek Dallas’a hareket etti. ABD Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin acil tahliye kaydırağını kontrol ettiğini ve işlemin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü söyledi. Uçuşu engelleyecek bir güvenlik problemi olmadığını ifade eden Trump, "Aksi halde uçağı kullanmazdım" dedi.