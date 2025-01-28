Trump'ın Ukrayna planı sızdırıldı: "Barış 100 günde sağlanacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için 100 günlük planı olduğu iddia ediliyor.

Ukraynalı bir yayın kuruluşu olan Strana, ayrıntılarını yayınladığı planın Ukrayna'daki "siyasi ve diplomatik çevrelerde" tartışıldığını yazdı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisi ise bu planın asılsız olduğunu açıkladı.

ADIM ADIM TRUMP'IN UKRAYNA PLANI



Plan, ocak sonu veya şubat başında Rus lider Vladimir Putin ile yapılacak bir telefon görüşmesi ile başlıyor.



Daha sonra şubat veya mart ayında hem Putin hem de Zelenski ile bir araya gelinmesi ve 20 Nisan'a denk gelen Paskalya'da cephe hattında ateşkes ilan edilmesi gerekiyor.

ATEŞKESİN ARDINDAN KOŞULLAR BELİRLENECEK



Ateşkes ilan edildiğinde, Ukrayna birlikleri de Kursk'tan çekilecek ve bir Uluslararası Barış Konferansı, diğer küresel güçlerin arabuluculuğunda, savaşı sona erdirmek için bir anlaşma oluşturmak üzere çalışmalara başlayacak.



Savaşı sona erdirmek için kararlaştırılan koşullarla ilgili bir bildiri 9 Mayıs'a kadar yayınlanacak ve ardından Kiev'den sıkıyönetimi uzatmaması veya seferberlik ilan etmemesi istenecek.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ



Savaşın sona ermesi için önerilen anlaşmanın parametreleri arasında Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını ve tarafsızlığını ilan etmesini yasaklamak, Kiev'in 2030'a kadar AB'nin bir parçası olması ve AB'nin savaş sonrası yeniden yapılanmayı kolaylaştırması yer alıyor.



Ukrayna ayrıca ordusunun büyüklüğünü koruyacak ve ABD'den askeri destek almaya devam edecek.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR



Rusya'ya karşı bazı yaptırımların kaldırılması fikri de not edildi. İddiaya göre Rus enerji kaynaklarının AB'ye ithalatına ilişkin kısıtlamalar kaldırılacak, bunlara özel vergiler uygulanacak ve fon Ukrayna'nın yeniden inşasına gidecek.



Zelenski, daha önce Trump'ın barış planını, yaklaşımının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü zedeleyecek bir ateşkes anlaşmasına yol açabileceğini söyleyerek reddetmişti.

