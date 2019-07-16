"Trump'ın 'ülkenize dönün' dediği 4 isim de Melania'dan önce ABD vatandaşı oldu"

Trump, Twitter'da yaptığı açıklamalarla 4 kongre üyesine karşı ırkçı bir tutum sergileyerek, beğenmiyorlarsa geldikleri ülkeye dönmelerini istemişti.



Trump'ın bu tavrı, ABD medyasında eleştirilere neden oldu.



Eleştirilerin odak noktasında ise Trump'ın eşi Melania'nın ABD vatandaşlığını kazandığı yıl yer aldı.



CNN'de görev yapan gazeteci Jake Tapper'ın dikkat çektiği bilgilere göre, Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan 3'ü ABD'de dünyaya gelmişti.



Hedefteki isimler arasında yer alan, çocukluğunda ABD'ye göç eden Somali asıllı Ilhan Omar da 17 yaşındayken, 2000 yılında ABD vatandaşı olmaya hak kazanmıştı.





ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania ise vatandaşlığa Trump ile evlendikten bir yıl sonra (36 yaşındayken), 2006 yılında hak kazanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump (49)

MELANIA TRUMP KİMDİR?



Michelle Obama, Princeton Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Harvard Hukuk Okulu’nda yüksek lisans yaparak ABD tarihinin ilk yüksek lisanslı first lady’si olma özelliğini taşıyordu. Yeni first lady Melania Trump ise üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını sildirerek modellik yapmaya başladı. Şimdi 46 yaşında olan Slovenya doğumlu Trump, hayatına mücevher tasarımcısı olarak devam ediyor.

Eski adıyla Melania Knauss, 1998 yılında ilişkiye başladığı Donald Trump’la 2005 yılında evlenerek Trump’ın üçüncü eşi oldu. Evliliğin ilk yılında Barron adını verdikleri erkek çocuklarını dünyaya getirdi.



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