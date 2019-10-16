Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Ankara'ya geldi.
Robert O'Brien, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.
Görüşme 45 dakika sürdü.
Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Meclis'te yaptığı bilgilendirme konuşmasının uzaması nedeniyle O'Brein ile yapacağı görüşme ise gerçekleştirilemedi.
Bu görüşmenin Kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.
KRİTİK GÖRÜŞMELER YARIN
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Trump, Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyetin ateşkes talep edeceğini söylemişti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence ve beraberindeki heyetle görüşeceğini açıkladı.HABERE GİT