Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek.
Çavuşoğlu-O'Brien görüşmesinin 15.45'te gerçekleşeceği belirtildi.
DAHA SONRA KALIN'LA BULUŞACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien saat 16.30'da da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
TRUMP, PENCE VE POMPEO'YU TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyetin ateşkes talep edeceğini söylemişti.
Amerikan askerlerinin Ortadoğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz" demişti.
PENCE YARIN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Pence'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.