Trump'ın Vance ve Rubio'nun yanında övdüğü isim dikkat çekti: "Başkanlığa aday olmak ister misin?"
21.11.2026 11:39
Trump, Çin ziyareti dönüşünde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı üçlü görüşmeye dair bilgi verdi.
ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti dönüşü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yeni Özel Kalem Müdürü Miller'ı övdü ve "Başkanlığa aday olmak ister misin?" diye sordu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti dönüşünde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 2028 başkanlık seçimleri için adı geçen isimlerin yanında yeni Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'ı öne çıkardı.
Trump, dün James S. Brady Basın Brifing Odası'nda kameraların karşısına geçerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı üçlü görüşmelere dair bilgi verdi.
Toplantıda Trump'ın hemen yanında, Cumhuriyetçi Parti'nin 2028 başkanlık yarışındaki en güçlü adayları arasında gösterilen Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer aldı.
Fox News kanalının aktardığına göre basın mensuplarına toplantıya devam etmek isteyip istemediklerini soran Trump, ardından "dünyanın en güçlü adamı" diye nitelendirdiği Miller'ı kürsüye davet etti.
TRUMP MILLER'I ÖVDÜ, "BAŞKANLIĞA ADAY OLUR MUSUN?" DİYE SORDU
Kürsüye gelen Miller, iki dakikayı aşan konuşmasında Trump'ın ikinci döneminin ilk iki yılındaki icraatlarını sıraladı.
Miller, "Başkan Trump'ın son iki yılda başardıkları, Amerikan tarihinde herhangi bir başkanın başardıklarından açık ara daha fazla. Burada dört saat durup başarıları tek tek sayabiliriz" dedi.
Konuşmasında güney sınırının tamamen güvence altına alındığını ve uyuşturucu kartellerine karşı Amerikan tarihinde ilk kez ölümcül güç kullanıldığını belirten Miller, rekor düzeyde sınır dışı işlemi yapıldığını ve suç oranlarının en düşük seviyeye indiğini aktardı.
Miller ayrıca Venezuela'nın bir saatten kısa sürede kontrol altına alınarak ABD'nin petrol rezervlerinin bir gecede iki katına çıkarıldığını, 1970'lerden bu yana ilk yeni nükleer reaktörlerin devreye girdiğini ve fosil yakıt ile kömür üretiminde rekor kırıldığını kaydetti.
Küresel ticaret ilişkilerinin yeniden dengelendiğini ve Rusya ile Çin'le ilişkilerin baştan yapılandırıldığını savunan Miller, "Onun liderliğinde gelecek iki yıl Amerikan tarihinin en büyük iki yılı olacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmadan etkilenen Trump ise kürsüye dönerek "Yeni bir haberimiz var" diye seslendi ve başparmağıyla Vance ile Rubio'yu işaret edip "Bu ikisinden daha iyiydi" dedi.
Trump, kürsüden ayrılan Miller'a "Başkanlığa aday olmak ister misin?" diye sorunca salonda gülüşmeler yaşandı.
Miller: "Başkan Trump'ın son iki yılda başardıkları, Amerikan tarihinde herhangi bir başkanın başardıklarından açık ara daha fazla. Burada dört saat durup başarıları tek tek sayabiliriz".
VANCE VE RUBIO DA KÜRSÜDEYDİ
Henüz iki partiden de 2028 başkanlık seçimleri için resmi adaylığını açıklayan büyük bir isim çıkmadı ancak ara seçimlerin tamamlanmasıyla kulisler hareketlendi.
Cumhuriyetçiler arasında en olası iki seçenek olarak görülen Vance ve Rubio'dan Rubio, Emerson College'ın son ulusal anketinde ilk sırada yer aldı.
Basın toplantısında bir gazetecinin "Arkanızda duran başkan yardımcısı ve dışişleri bakanından hangisinin sizden sonra daha iyi bir başkan olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu Trump yanıtsız bıraktı.
Asya gezisine katılmayıp Washington'da kaldığını hatırlatan Vance, kürsüden Trump'a "Sizi özledim efendim" diye hitap etti ve başkanı "tarihi ticaret anlaşmaları" sağlayarak küresel ekonomiyi Amerikalı işçiler lehine yeniden düzenlediği için övdü.
Bir gazetecinin İran'daki savaşın Senato'yu kaybetmeye değip değmediğine yönelik sorusu üzerine Vance, İran'ın nükleer silah edinmemesi hedefine katıldığını vurguladı.
Vance, "Bence kararı veren kişi başkandır ve başkan bunu tekrar yapacağını söyledi. Benim görüşüme göre hedefim ve görevim ABD Başkanı'nı desteklemektir" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Rubio ise Trump'ın Rusya ve Çin liderleriyle bir araya gelmesini eleştirenlere yanıt vererek ABD, Rusya ve Çin'in küresel nükleer gücün yüzde 92'sine sahip olduğunu hatırlatan Trump'ı destekledi.
Rubio, "Bu üç ülke gezegendeki nükleer silahların ezici çoğunluğuna sahip. Bu üç liderin düzenli olarak temas kurmaması gerektiği fikri sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli" değerlendirmesini yaptı.
Miller, ara seçim hezimetinin ardından 9 Kasım'da Susie Wiles'ın yerine Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü atanmıştı.
ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ
Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı ağır kayıpların ardından 9 Kasım'da Susie Wiles'ın yerine Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü atanan Miller, Trump'ın siyasi çevresindeki en uzun soluklu stratejistlerden biri olarak tanınıyor.
Yaklaşık iki yıldır Politika ve İç Güvenlikten Sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Miller, bu dönemde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) uygulamalarını ve sınır dışı stratejilerini yönetti.
Sıkı göçmen düşmanlığı ve "Önce Amerika" çizgisindeki milliyetçi popülizmle öne çıkan Miller, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarına karşı yasal mücadele yürütmek amacıyla America First Legal kuruluşunun kurucu ortakları arasında yer aldı.