TRUMP MILLER'I ÖVDÜ, "BAŞKANLIĞA ADAY OLUR MUSUN?" DİYE SORDU

Kürsüye gelen Miller, iki dakikayı aşan konuşmasında Trump'ın ikinci döneminin ilk iki yılındaki icraatlarını sıraladı.

Miller, "Başkan Trump'ın son iki yılda başardıkları, Amerikan tarihinde herhangi bir başkanın başardıklarından açık ara daha fazla. Burada dört saat durup başarıları tek tek sayabiliriz" dedi.

Konuşmasında güney sınırının tamamen güvence altına alındığını ve uyuşturucu kartellerine karşı Amerikan tarihinde ilk kez ölümcül güç kullanıldığını belirten Miller, rekor düzeyde sınır dışı işlemi yapıldığını ve suç oranlarının en düşük seviyeye indiğini aktardı.

Miller ayrıca Venezuela'nın bir saatten kısa sürede kontrol altına alınarak ABD'nin petrol rezervlerinin bir gecede iki katına çıkarıldığını, 1970'lerden bu yana ilk yeni nükleer reaktörlerin devreye girdiğini ve fosil yakıt ile kömür üretiminde rekor kırıldığını kaydetti.

Küresel ticaret ilişkilerinin yeniden dengelendiğini ve Rusya ile Çin'le ilişkilerin baştan yapılandırıldığını savunan Miller, "Onun liderliğinde gelecek iki yıl Amerikan tarihinin en büyük iki yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmadan etkilenen Trump ise kürsüye dönerek "Yeni bir haberimiz var" diye seslendi ve başparmağıyla Vance ile Rubio'yu işaret edip "Bu ikisinden daha iyiydi" dedi.

Trump, kürsüden ayrılan Miller'a "Başkanlığa aday olmak ister misin?" diye sorunca salonda gülüşmeler yaşandı.