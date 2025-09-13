Trump'ın Vatikan elçisinden Papa'ya çikolatalı pasta jesti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Vatikan’a atadığı yeni büyükelçi Brian Burch, Papa Leo ile ilk resmi görüşmesinde dikkat çekici bir jest yaptı.

Burch, Papa’nın 70’inci doğum günü öncesinde kendisine Chicago’nun ünlü Portillo’s restoran zincirinden getirilen çikolatalı bir pasta hediye etti.

Vatikan’ın Apostolik Sarayı’nda düzenlenen törende diplomatik kimliğini takdim eden Burch, Papa Leo’ya “Portillo’s sana gönderdi, ben de getirdim” ifadelerini kullandı.

Papa Leo’nun kahkahalarla karşılık verdiği anlar basına yansıdı.

PAPA FRANCIS'İ ELEŞTİRMİŞTİ



Burch, daha önce 12 yıl boyunca Katolik Kilisesi’ni yöneten Papa Francis’in özellikle LGBTİ+ Katoliklere yönelik kapsayıcı tutumunu “kafa karıştırıcı” sözleriyle eleştirmişti.

Bu nedenle Trump’ın geçen yılki adaylığı sırasında Vatikan’ın kendisini akredite etmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar gerçeğe dönüşmedi.