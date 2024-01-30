Trump'ın vergi kayıtlarını sızdıran adama 5 yıl hapis cezası

Eski ABD başkanı Donald Trump dahil olmak üzere binlerce kişinin vergi kayıtlarını çalıp sızdıran 38 yaşındaki Charles Littlejohn, gelir vergisi beyannamelerinin yetkisiz olarak ifşa edilmesinden dolayı suçunu kabul etti.
Genç adam mahkeme tarafından savcıların 5 yıllık hapis cezası talebi nedeniyle 5 yıl hapisle cezalandırıldı.
İddia anlaşmasına göre, Gelir İdaresi ile sözleşmeli bir danışmanlık firmasında çalışırken Trump'ın vergi beyannamelerinin yanı sıra "ABD'nin en zengin binlerce insanının" vergi verilerini de çaldı.
Littlejohn, bilgileri iki haber kaynağına sızdırdı ve daha sonbra dizüstü bilgisayarındaki tüm dijital izleri yok etti.
Yargıç Ana Reyes, suçun ciddiyetini vurguladı ve defalarca bunun ABD'ye ve onun yasal temeline karşı bir saldırı anlamına geldiğini söyledi.
Reyes, "ABD'nin görevdeki başkanına saldırarak yaptığınız şey anayasal demokrasimize yönelik bir saldırıydı" dedi.
ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK VERİ HIRSIZLIĞI
Genç adamın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük veri soygununu gerçekleştirdiği söyleniyor.
Savcılar, Littlejohn'un vergi kayıtlarını fark edilmeden çalmak, sistem açıklarından yararlanmak, verileri bilgisayarına indirmek ve bilgileri daha sonra sildiği özel bir web sitesine yüklemek için büyük çaba harcadığını söyledi.
Savcılar Littlejohn'un 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını öneren bir mahkeme dosyasında, "Özgür basın ve halkın medyayla etkileşimi sağlıklı bir demokrasi için kritik öneme sahiptir ancak kişisel vergi bilgilerinin çalınması ve sızdırılması bireyleri en hassas verilerini yasa korumasından mahrum bırakır." diye yazdı.
Littlejohn Pazartesi günü mahkemede "Samimi, yanlış yönlendirilmiş bir inançla hareket ettim." dedi ve ülkeye hizmet ettiğini ve insanların vergi bilgilerine ulaşma hakkına sahip olduğunu belirtti.
Littlejohn, "Ülke olarak hepimiz doğru şekilde bilgilendirildiğinde en iyi kararları veririz." ifadelerini kullandı.
Eylemlerinin "potansiyel sonuçlarının farkında olduğunu" ve bir gün federal mahkemede bu sonuçlarla yüzleşeceğini bildiğini ekledi.
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