Trump'ın vergi kayıtlarını sızdıran adama 5 yıl hapis cezası

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK VERİ HIRSIZLIĞI



Genç adamın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük veri soygununu gerçekleştirdiği söyleniyor.



Savcılar, Littlejohn'un vergi kayıtlarını fark edilmeden çalmak, sistem açıklarından yararlanmak, verileri bilgisayarına indirmek ve bilgileri daha sonra sildiği özel bir web sitesine yüklemek için büyük çaba harcadığını söyledi.



Savcılar Littlejohn'un 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını öneren bir mahkeme dosyasında, "Özgür basın ve halkın medyayla etkileşimi sağlıklı bir demokrasi için kritik öneme sahiptir ancak kişisel vergi bilgilerinin çalınması ve sızdırılması bireyleri en hassas verilerini yasa korumasından mahrum bırakır." diye yazdı.



Littlejohn Pazartesi günü mahkemede "Samimi, yanlış yönlendirilmiş bir inançla hareket ettim." dedi ve ülkeye hizmet ettiğini ve insanların vergi bilgilerine ulaşma hakkına sahip olduğunu belirtti.



Littlejohn, "Ülke olarak hepimiz doğru şekilde bilgilendirildiğinde en iyi kararları veririz." ifadelerini kullandı.



Eylemlerinin "potansiyel sonuçlarının farkında olduğunu" ve bir gün federal mahkemede bu sonuçlarla yüzleşeceğini bildiğini ekledi.

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