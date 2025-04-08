Trump'ın vergi şoku hafifledi: Piyasalar toparlanarak açıldı

ABD Borsalar, Başkan Donald Trump’ın geçen hafta açıkladığı gümrük tarifeleri nedeniyle yaşanan sert düşüşün ardından güçlü bir toparlanma yaşadı. Yalnızca ABD değil, küresel piyasalarda da haftanın ilk gününde görülen düşüş sonrası belirgin bir iyileşme gözlendi.



S&P 500 endeksi sabah saatlerinde yüzde 3,7 artarken, Dow Jones Sanayi Endeksi 1.363 puan (yaklaşık yüzde 3,6) yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 4,2’lik artışla dikkat çekti.

SAĞLIK SİGORTASI ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Wall Street'te özellikle sağlık sigortası şirketleri güçlü performans sergiledi. Humana hisseleri yüzde 13,5 artarken, United Health yüzde 8,9, Elevance ise yüzde 6,6 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, 2026 yılında Medicare Advantage ödemelerinde artış beklentisinin duyurulmasının ardından geldi.

LEVI STRAUSS’TA YÜKSELİŞ

Giyim devi Levi Strauss da yüzde 5 oranında yükseldi. Şirket, son çeyreğe ilişkin güçlü kar açıklamasının yanı sıra, 2025 yılı için pozitif bir finansal öngörü sundu. Bu gelişme, ticaret tarifelerinin yarattığı belirsizliğe rağmen yatırımcıların güvenini artırdı.



ABD borsalarındaki bu sert toparlanma, yatırımcıların olumsuz haberlere rağmen piyasalarda hâlâ iyimserlik olduğunu ve özellikle belirli sektörlerde fırsat gördüklerini ortaya koyuyor.

