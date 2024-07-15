Trump'ın vurulmasına "kurgu" diyen danışmandan özür

Demokrat "mega bağışçı" Reid Hoffman'ın danışmanı Dmitri Mehlhorn, Donald Trump'ın vurulmasının "sahnelenmiş olma ihtimalini" öne sürdüğü için özür diledi.



Stratejist Mehlhorn, sosyal medya platformu LinkedIn'in kurucularından.

Hoffman ise çoğunlukla Demokrat adaylara bağış yapan bir milyarder.



Aralarında Cumhuriyetçi Trump ve Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'ın da bulunduğu Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerin önde gelen liderleri, eski başkanın vurulmasının ardından, bölünmüş ülkeyi birlik olmaya ve sükûneti korumaya çağırdı.



Biden'a karşı başkanlık için yarışan Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki bir mitingde vurulmuştu.

Açılan ateşte mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Zanlı ise öldürülmüştü.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), silahlı saldırının bir suikast girişimi olarak soruşturulduğunu açıkladı.



Silahlı saldırı internette asılsız komplo teorilerinin yayılmasına yol açarken, bazıları olayın Trump'a karşı karanlık bir "derin devlet" tarafından gerçekleştirildiğini, bazıları ise sempati toplamak için düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.

GAZETECİLERE E-POSTA GÖNDERDİ

Haber sitesi Semafor, Mehlhorn'un bazı gazetecilere ve destekçilerine gönderdiği bir e-postada, "bu 'ateş etme' olayının teşvik edilmiş ve hatta belki de Trump'ın fotoğrafları çekip tepkilerden faydalanabilmesi için sahnelenmiş olma ihtimali" olduğunu söylediğini bildirdi.



Mehlhorn, daha sonra bunun için özür diledi.



Yaptığı açıklamada, "Dün gece, şimdi pişmanlık duyduğum bir e-posta gönderdim. Bunu ekibime danışmadan hazırladım ve gönderdim. Onlardan doğrudan özür diledim. Ayrıca, sözlerimin dün gecenin temel gerçeğinden uzaklaşmasına izin verdiğim için kamuoyu önünde, hiçbir çekince duymadan özür dilemek istiyorum: siyasi şiddet masum bir Amerikalının daha canını aldı" ifadelerini kullandı.

Melhorn ayrıca "Bu tür şiddeti her durumda, hiçbir çekince koymadan kınama konusunda birleşmeliyiz" diye ekledi.