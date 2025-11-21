Trump'ın Washington müdahalesine yargı freni

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın Başkent Washington DC başta olmak üzere bazı kentlerde "suç oranlarını düşürmek" ve "kenti evsizlerden arındırmak" gerekçesiyle acil durum ilan edip ulusal muhafızları görevlendirmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Bölge Yargıcı Jia Cobb, aldığı kararla Trump yönetiminin Washington'da Ulusal Muhafız kullanımını durdurmaya yönelik bir adım attı. Yargıç Cobb, Trump yönetiminin "yetki sınırlarını aştığına" ve şehrin sivil yetkililerinden talep olmamasına rağmen asker göndererek "yasalara aykırı davrandığına" hükmetti.

"BAŞKOMUTAN AMA..."

Cobb, Trump'ın "başkomutan" olarak Ulusal Muhafızlar üzerinde yetkiye sahip olduğunu ancak bu yetkiyi tamamen kendi başına kullanmasının "yetki sınırlarını aşma" anlamına geldiğini belirtti.

Yargıç, kararına gerekçe olarak, Trump'ın ilgili yetkilerini çok geniş yorumlanmasının, Kongre'nin Ulusal Muhafızları yönetmedeki rolünü ortadan kaldıracağına karar verdi.

Yargıç ayrıca Trump yönetimine temyiz başvurusunda bulunma fırsatı vermek amacıyla, kararının yürürlüğe girmesini 11 Aralık tarihine kadar ertelediğini kaydetti.

TRUMP'IN HAMLELERİ

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington DC'ye ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" eleştirilerine neden olmuştu. ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimleri bu kararlara karşı davalar açtı, yasal süreçler devam ediyor.