Trump'tan İsrail'e Batı Şeria uyarısı: ABD'nin tüm desteğini kaybeder

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği demeçte İsrail'i uyardı.

Gazze'deki gelişmeleri değerlendiren Trump'a İsrail Parlamentosunun Batı Şeria adımı soruldu.

Trump olası bir ilhalka ilgili "Olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı röportajda Gazze'ye gitmeyi planladığını da belirtti.

VANCE'DEN "APTALCA" ÇIKIŞI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını söyledi.

İsrail'e yaptığı ziyareti sonlandırırken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Vance, bu hamlenin "garip" ve "sembolik" olduğunu, pratikte karşılığının bulunmadığını, hatta "siyasi bir gösteri olduğu" yönünde bilgi aldığını dile getirdi.

Vance, şunları söyledi: "Eğer bir siyasi şovsa, çok aptalca bir hamleydi. Ben bunu kişisel bir hakaret olarak da kabul ediyorum. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek. Eğer birileri sembolik oylama yapmak istiyorsa yapabilir ama bu durumdan memnun değiliz."



İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.



Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti. Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

BATI ŞERİA İŞGAL ALTINDA



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, Tel Aviv'in "askeri yönetiminde" yaşıyor.

Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli, bu ülkenin kanunlarına göre ikamet ediyor.



İsrail'de özellikle fanatik grupların desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.

