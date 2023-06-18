Trump'ın yargılanması | Pence'ten net sözler: "Korkunç bir mesaj"

Adalet Bakanlığı'nın herkese eşit muamele göstermesi gerektiğini kaydeden Pence, başkan olursa Trump davasıyla ilgili af yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya ise net bir yanıt vermedi.



Pence, "Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki bazı rakiplerimin neden eski Başkan'ın suçlu bulunacağını varsaydığını bilmiyorum." yorumunu yaptı.



2020 başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence, geçmişte, 2020 seçimleri konusunda Trump'ın, "hukuk ekibi tarafından yanlış yönlendirildiğini" görebileceğini umduğunu söyledi.



Pence, "Kendisini anayasanın önüne koyan hiç kimse başkan olmamalı." şeklinde konuştu.