Trump'ın yemin töreni ne zaman? İşte göreve başlayacağı tarih

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni tüm dünyanın gündeminde. Trump ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin töreni 20 Ocak Pazartesi günü TSİ 20.00' da gerçekleşecek ancak yemin töreni etkinlikleri resmi olarak cumartesi günü start alacak.



ESKİ LİDERLER, MİLYARDERLER, POLİTİKACILAR...



Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın törene katılması bekleniyor.



Trump'a desteğini her fırsatta dile getiren Elon Musk da etkinliğe katılacak.



X platformunun sahibi Musk'a iş insanları Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in eşlik edeceği iddia ediliyor.



Yemin törenine AB Komisyonu Başkanı von der Leyen çağrılmazken listedeki Avrupalı isimlerin aşırı sağcı, milliyetçi eksenden olması dikkati çekti.



Von der Leyen'in davet edilmemesi, Brüksel'de yankılanırken listede Avrupalı aşırı sağcı liderlerin olduğu bilgisi yayıldı.



Bunlar arasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni öne çıkıyor.



Orban, daveti aldığını ve törene katılacağını bildiren ilk liderler arasında yer aldı. Meloni'nin ise daveti aldığı biliniyor ancak katılımına dair bilgi henüz paylaşılmadı.



AB ülkelerinden Belçika'nın, son seçimlerde ikinci sıraya yerleşen partisi Vlaams Belang'ın aşırı sağcı lideri Tom Van Grieken de Trump'ın yemin töreni için davet aldığını ve katılmaktan onur duyacağını bildirdi.



Van Grieken, aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın da davet edildiğini savunarak "Gelecek pazartesi bizim için bir törenden daha fazlası. Bu, dünya çapındaki vatanseverlerin ortak değerlerimizi savunmak için birlikte çalışmaları gerektiğinin bir işareti. Donald Trump'ın göreve başlaması bize siyasi cesaretin karşılığını aldığını hatırlatıyor." şeklinde yorum da yaptı.



Davet aldığını ve katılacağını duyuran bir diğer Avrupalı lider de aşırı sağcı ve popülist Reform UK Partisi lideri Nigel Farage oldu.