Trump'ın yeni hedefi Küba
11.01.2026 15:57
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump hedefine Küba'yı aldı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, "Küba'ya Venezuela'dan para ve petrol yok" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde Venezuela operasyonunun ardından kim olacak soruları gündemi meşgul ederken Trump hedefini Küba olarak gösterdi.
Kendi sosyal medya platformu Truth'ta bir paylaşım yapan Trump, Küba'ya “geç olmadan anlaşma yapmalarını tavsiye ederim” dedi.
“Küba uzun yıllar Venezuela'nın petrolü ve parasıyla yaşadı. Karşılığında Küba son iki Venezuela diktatörüne güvenlik hizmeti sağladı. Artık değil. O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü ve Venezuela'nın artık onları esir tutan haydut ve zorbalardan bir koruma almasına gerek yok” ifadelerini kullanan Trump, “dünyanın açık ara en güçlü ordusu ABD'nin” Venezuela'yı koruyacağını söyledi.
“Artık Küba'ya petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır!” diyen Trump Küba'ya bir tavsiyede bulundu. “Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ederim” dedi.
MADURO SONRASI KÜBA'DA NE OLUYOR?
ABD'nin Venezuela'daki Maduro operasyonu sonrası Küba'yı sıkıntılı günler bekliyor. 1959'da ABD yanlısı Fulgencio Batista'nın devrilip yerine Fidel Castro'nun geldiği Küba Devrimi'nin ardından Karayipler'deki ada ülkesi yaklaşık 64 yıldır ABD'nin ambargosu altında.
1990'ların başında yakın müttefiği Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ekonomik darboğaza giren Küba 2000'lerde turizmin gelişmesi, rom ve tütün ihracatıyla ekonomisini biraz daha toparlasa da bir türlü istenilen ekonomik rahatlığa erişememişti.
Hugo Chavez'in Venezuela Devlet Başkanı olmasıyla yakınlaşan Küba ve Venezuela, ekonomik anlaşmalar yapmıştı. Maduro döneminde de devam eden ekonomik ortaklık ABD'nin operasyonu ve Maduro'nun kaçırılması sonrası bir bilinmezliğe sürüklenmişti. Küba'nın yakın ekonomik ortağını kaybetmesinin ülkenin ekonomik durumunu çok kötüye sürükleyebileceği öne sürülürken olası bir rejim probleminde binlerce insanın göç etmeye çalışabileceği ifade ediliyor.