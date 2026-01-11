Trump'ın yeni hedefi Küba

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde Venezuela operasyonunun ardından kim olacak soruları gündemi meşgul ederken Trump hedefini Küba olarak gösterdi.

Kendi sosyal medya platformu Truth'ta bir paylaşım yapan Trump, Küba'ya “geç olmadan anlaşma yapmalarını tavsiye ederim” dedi.

“Küba uzun yıllar Venezuela'nın petrolü ve parasıyla yaşadı. Karşılığında Küba son iki Venezuela diktatörüne güvenlik hizmeti sağladı. Artık değil. O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü ve Venezuela'nın artık onları esir tutan haydut ve zorbalardan bir koruma almasına gerek yok” ifadelerini kullanan Trump, “dünyanın açık ara en güçlü ordusu ABD'nin” Venezuela'yı koruyacağını söyledi.

“Artık Küba'ya petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır!” diyen Trump Küba'ya bir tavsiyede bulundu. “Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ederim” dedi.