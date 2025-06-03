Trump'ın yeni resmi portresi: Sabıka fotoğrafından başkanlık imajına

ABD Başkanı Donald Trump ’ın 2025 yılına ait yeni resmi portresi, 2 Haziran 2025 tarihinde Beyaz Saray tarafından kamuoyuna sunuldu. Portre, Trump’ı lacivert takım elbise ve kırmızı kravatla, tamamen siyah bir fon önünde ciddi bir ifadeyle gösteriyor. Bu yeni portre, Trump’ın ilk dönemindeki gülümseyen ve daha aydınlık tonlardaki resmi fotoğrafından belirgin şekilde ayrılıyor.

SABIKA FOTOĞRAFINDAN ESİNLENDİ

Portreyi çeken Beyaz Saray baş fotoğrafçısı Daniel Torok, bu çalışmasında dramatik bir etki yaratmak amacıyla Trump’ı alttan aydınlatarak yüzünde belirgin bir ışık oyunu oluşturdu.

Torok, bu teknikle Trump’ın 2023 yılında Georgia’da çekilen ve siyasi sembol haline gelen mugshot (polis tarafından çekilen sabıka fotoğrafı) görüntüsüne gönderme yaptığını belirtti.



Yeni portre, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Trump’ı "barışçıl bir lider" olarak överken, diğerleri portreyi "gerilimli" ve "karanlık" buldu.

KİŞİSEL İMAJINI KULLANIYOR



Trump, siyasi kariyeri boyunca kişisel imajını güçlü bir şekilde kullanmasıyla tanınıyor. 2023 yılında çekilen sabıka fotoğrafı, kampanya bağışları ve çeşitli ürünlerde kullanılarak bir pazarlama aracına dönüştürülmüştü.



Ayrıca, 2024 yılında Pennsylvania’daki bir mitingdeki suikast girişimi sırasında çekilen ve yüzü kanlı halde yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğraf da destekçileri tarafından "direnişin simgesi" olarak benimsenmişti.

İKİNCİ DÖNEMDE GÜÇLÜ DEĞİŞİM



Trump’ın yeni portresi, Eisenhower Yürütme Ofisi Binası’nda, West Wing’in hemen yanında sergileniyor. Bu portre, Trump’ın ikinci döneminde Beyaz Saray’daki görsel anlatıyı yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Önceki aylarda da, Barack Obama’nın resmi portresi, Trump’ın 2024’teki suikast girişimi sonrası çekilen bir resmiyle değiştirilmişti.