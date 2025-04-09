Trump'ın yeni vergi kararı sonrası ABD borsaları uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine 90 gün süreyle ara verilmesi kararının ardından ABD borsalarında güçlü bir yükseliş yaşandı.



Nasdaq Composite endeksi 1.229,20 puan artarak yüzde 8,04’lük bir yükselişle 16.497,11 seviyesine çıktı.



S&P 500 endeksi 321,89 puan kazanarak yüzde 6,46 yükseldi ve 5.304,66 puana ulaştı.



Dow Jones Sanayi Endeksi ise 2.169,93 puanlık artışla yüzde 5,76 değer kazandı ve 39.801,82 seviyesine yükseldi.





Gün içerisinde daha zayıf seyreden ABD doları da, Trump’ın açıklamasının ardından Japon yeni ve diğer para birimleri karşısında güç kazandı.

Öte yandan, 10 yıllık Hazine tahvillerinin ihalesinde güçlü talep görülmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış sınırlı kaldı.



BİTCOİN 82 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 630 milyar dolara ulaştı.



En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla yüzde 7’den fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.



TSİ 21.31 itibarıyla 82 bin 662 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5’in altında geriledi.