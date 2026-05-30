Trump’ın yıllık sağlık raporu çıktı. "Acilen kilo vermeli"
30.05.2026 08:30
Beyaz Saray tarafından yayınlanan sağlık raporuna göre ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru, başkanın “mükemmel sağlık durumunda” olduğunu ancak kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini artırması gerektiğini belirtti.
80 yaşına yaklaşan Trump, geçtiğimiz günlerde Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde kapsamlı tıbbi ve diş muayenesinden geçti.
"TÜM GÖREVLER İÇİN UYGUN DURUMDA"
Trump’ın doktoru, ABD Donanması Kaptanı Sean Barbabella tarafından hazırlanan raporda, başkanın “güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediği” belirtildi.
Raporda ayrıca Trump’ın “Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun olduğu” vurgulandı.
DOKTORDAN KİLO VERME TAVSİYESİ
Rapora göre Trump’ın boyu 191 santimetre, kilosu ise 108 kilogram olarak ölçüldü.
Bu değer, geçen yılki yıllık sağlık kontrolüne kıyasla yaklaşık 6,4 kilogramlık artışa işaret ediyor.
Doktorlar, önleyici sağlık tavsiyeleri kapsamında Trump’a diyet, daha fazla fiziksel aktivite, düşük doz aspirin kullanımı ve kilo kaybı önerisinde bulundu.
Raporda ayrıca Trump’ın kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu ifade edildi.
BİLİŞSEL TESSTEN TAM PUAN ALDI
Sağlık raporuna göre Trump, bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 puan aldı.
Trump daha önce birçok kez bu testi “kusursuz” şekilde geçtiğini söylemiş ve seleflerinin benzer testlere girmediğini öne sürmüştü.
Bu ay 80 yaşına girecek olan Trump’ın üç ilaç kullandığı, bunlardan ikisinin kolesterol kontrolü, birinin ise kardiyovasküler korunma amacıyla kullanılan aspirin olduğu belirtildi.
Trump, ellerindeki morlukları makyajla kapatıyor.
MORLUKLAR VE SAĞLIK TARTIŞMALARI
Trump’ın son dönemde sağ elinde görülen ve çoğu zaman makyajla kapatıldığı belirtilen morluklara da raporda yer verildi.
Doktorlar, el üstündeki morlukların “sık el sıkışma ve kardiyovasküler korunma amacıyla kullanılan aspirin nedeniyle oluşan küçük yumuşak doku tahrişiyle uyumlu” olduğunu ifade etti.
Geçen yıl Beyaz Saray ayrıca Trump’ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edildiğini ve kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu açıklamıştı.
BEYAZ SARAY RAPORU GECİKMELİ YAYINLADI
Trump, sağlık kontrolünün ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda muayenenin “MÜKEMMEL geçtiğini” söyledi.
Beyaz Saray da daha sonra Trump’ın fotoğrafını paylaşarak “MÜKEMMEL SAĞLIK RAPORU” ifadelerini kullandı.
Ancak ABD medyası, Beyaz Saray’ın geleneksel uygulamadan farklı olarak sağlık raporunu saatler veya günler içinde yayımlamak yerine üç gün gecikmeyle açıklamasına dikkat çekti.
Trump, ikinci başkanlık döneminde sağlık kontrollerinin zamanlaması ve detaylarına ilişkin şeffaf olmamakla uzun süredir eleştiriliyor.