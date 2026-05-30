Trump’ın yıllık sağlık raporu çıktı. "Acilen kilo vermeli"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ’ın yıllık sağlık kontrolü sonrası hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Trump’ın “mükemmel sağlık durumunda” olduğu belirtilirken, doktoru kilo vermesi ve fiziksel aktivitesini artırması yönünde tavsiyede bulundu.

80 yaşına yaklaşan Trump, geçtiğimiz günlerde Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde kapsamlı tıbbi ve diş muayenesinden geçti.

"TÜM GÖREVLER İÇİN UYGUN DURUMDA"

Trump’ın doktoru, ABD Donanması Kaptanı Sean Barbabella tarafından hazırlanan raporda, başkanın “güçlü kardiyak, pulmoner, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlar sergilediği” belirtildi.

Raporda ayrıca Trump’ın “Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun olduğu” vurgulandı.

DOKTORDAN KİLO VERME TAVSİYESİ

Rapora göre Trump’ın boyu 191 santimetre, kilosu ise 108 kilogram olarak ölçüldü.

Bu değer, geçen yılki yıllık sağlık kontrolüne kıyasla yaklaşık 6,4 kilogramlık artışa işaret ediyor.

Doktorlar, önleyici sağlık tavsiyeleri kapsamında Trump’a diyet, daha fazla fiziksel aktivite, düşük doz aspirin kullanımı ve kilo kaybı önerisinde bulundu.

Raporda ayrıca Trump’ın kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu ifade edildi.

BİLİŞSEL TESSTEN TAM PUAN ALDI

Sağlık raporuna göre Trump, bilişsel değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 puan aldı.

Trump daha önce birçok kez bu testi “kusursuz” şekilde geçtiğini söylemiş ve seleflerinin benzer testlere girmediğini öne sürmüştü.

Bu ay 80 yaşına girecek olan Trump’ın üç ilaç kullandığı, bunlardan ikisinin kolesterol kontrolü, birinin ise kardiyovasküler korunma amacıyla kullanılan aspirin olduğu belirtildi.