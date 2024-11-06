Trump'ın zafer açıklamasına Hamas'tan ilk tepki

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimleri için zaferini duyurmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Hamas yetkı̇lı̇sı̇, "Trump'ın zaferı̇, savaşı saatler ı̇çı̇nde durdurabı̇leceğı̇ yönündekı̇ ı̇fadelerı̇nı̇ tercüme etmesı̇ ı̇çı̇n onu sınava tabı̇ tutuyor" dedi.



Demokrat Partı̇'nı̇n kaybının, yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Gazze'ye karşı "suç ı̇şleyen" tutumunun doğal bedelı̇ olduğunu söyleyen Hamas yetkilisi, "Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz" diye konuştu.