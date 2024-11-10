Trump'ın zaferi, Netanyahu iktidarının en büyük şansı

Analistler ve yetkililer, 75 yaşındaki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzunca bir süre iktidarda kalacağına inanıyor.



Netanyahu, geçtiğimiz hafta halk tarafından desteklenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı ve ABD seçim sonuçları ile güç tazeledi.

SAVAŞLAR UZAYACAK MI BİTECEK Mİ?

Savaş analistleri, Netanyahu'nun güçlenen pozisyonunun İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını daha da yoğunlaştırıp Gazze'deki çatışmayı uzatabileceğinden endişe ediyor. Ancak ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, her iki savaşı da hızla bitirmek istediğini söyledi.



Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını istihbarat başarısızlığı olarak yorumlayan İsrail halkı, vatandaşların rehin alınmasından hükümeti sorumlu tutuyor. Tüm istifa çağrıları ve protestolara rağmen Netanyahu'nun siyasi dayanıklılığı birçok gözlemciyi şaşırttı.

HÜKÜMETİN EN ILIMLI SESİ GÖREVDEN ALINDI



İsrail'de pek çok kişi, ülkenin bugüne kadar gördüğü en sağcı hükümetteki tek ılımlı ses olarak savunma bakanı Yoav Gallant'ı görüyordu; ancak geçen hafta görevden alınması yalnızca sınırlı protestolara yol açtı.



Sokaklardaki düşük tepkinin sebebinin İsrail'deki "gergin savaş atmosferi" olduğu tahmin ediliyor.



Ülkenin yeni savunma bakanı, eski dışişleri bakanı olan Israel Katz oldu.

"GÜVENLİK MESELELERİNİN SON HAKEMİ"



Yorumcu Ron Ben-Yishai, ülkenin önde gelen Ynet haber sitesinde Katz'ın çok az otoriteye sahip olacağını vurgulayarak, "Bundan sonra Netanyahu taktik, sistemsel ve stratejik güvenlik meselelerinde son hakemdir. Netanyahu'nun artık yalnızca her şeye gücü yeten başbakan değil, aynı zamanda savunma bakanı olduğu gerçeğine alışmamız gerekecek." diye yazdı.

TEPKİLİ HALK NETANYAHU'NUN PARTİSİNİ SEÇİYOR



İsrail'deki anketler, 2022'nin sonunda iktidara geri dönen ve toplamda 17 yıldır iktidarda olan Netanyahu'nun halkın tepkisiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.



Metodolojileri sorgulansa da, son anketler Netanyahu'nun partisi Likud'un şimdi seçimler yapılsa en büyük kazanan olacağını gösteriyor.