Trump'ın ziyareti boyunca Gazze'de 237 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Donald Trump'ın bölge ziyaretinin başlamasıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.



Yerel kaynaklara göre, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turunun üçüncü gününde 119 kişi hayatını kaybetti. Trump'ın ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.



Bu katliamlar, Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gerçekleşti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi. İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze’de kıtlık yaşanıyor.