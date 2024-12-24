Trump'ın hedefinde ABD'nin en yüksek dağı var

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin en yüksek dağı olan Denali'nin adını yeniden William McKinley olarak değiştireceğini duyurdu.



ABD'nin eski başkanlarından McKinley 1901'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. 2015'teyse dönemin ABD Başkanı Barack Obama Alaska eyaletinde yaşayan yerel halkın talebiyle dağın adını Denali olarak değiştirmişti.



6 bin 100 metre yüksekliğindeki dağa, bölgedeki yerliler tarafından binlerce yıldır "Denali" deniyordu.

ABD, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ÇIKACAK MI?

ABD basını Trump'ın yeni dönemde ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkaracağını da duyurdu.

Trump ilk döneminde de DSÖ'den çıkmak istemiş ancak süreç tamamlanmadan Joe Biden başkan seçilmiş ve Trump'ın kararını tersine çevirerek ABD'nin DSÖ'de kalmasını sağlamıştı.