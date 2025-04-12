Trump'ın kaygısızlığı dile düştü: "Çılgın kral karikatürüne uygun yaşıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, küresel finans piyasalarında fitili ateşledikten sonra geri çekildi, ta ki Florida'daki bir golf sahasında ortaya çıkana kadar.

Trump, ABD ekonomisinin çöküşte olduğu bir dönemde bile zamanını golf oynayarak, bağışçılarla yemek yiyerek ve "zengin olmak için harika bir zaman" gibi kaygısız açıklamalar yaparak geçirmişti.

İngiliz The Guardian gazetesine göre bu, Roma yanarken keman çalan imparator Nero veya gerçeklikle bağını kaybeden deli monarşilerle karşılaştırmalara yol açan sarsıcı bir karşılaştırmaydı. Ayrıca Trump'ın değişken ve aşırı ikinci başkanlığı sırasında nasıl yönettiğine dair net bir örnek sağladı: Düzensiz, geleneklere pek dikkat etmeden ve genellikle kendisiyle asla aynı fikirde olmayan saray mensuplarıyla çevrili bir kamusal etkinlikten diğerine koşturarak.

Demokrat bir stratejist olan Kurt Bardella, Trump için "Kesinlikle çılgın bir kral karikatürüne uygun yaşıyor.

Smokinle bir balo salonuna hitap ederken, insanlara acı veren ilacı almalarını söylerken veya ekonomik kaos bu ülke ve diğerlerinde dalgalanırken sayısız golf tatilinizdeyken, en iyi ihtimalle tamamen bağlantıdan kopmuşsunuzdur" ifadelerini kullandı.

Bardella, "En kötü ihtimalle, kimsenin acı çekmesini umursamayan sosyopat bir narsistsiniz. Eninde sonunda bunun için ödenecek politik bir bedel olacak" diye ekledi.

Trump'ın biyografi yazarı ve New York Times muhabiri Maggie Haberman da CNN'e şu yorumu yaptı: "Sanırım uzun zaman önce belli başlı şeylere aldırış etmeyi bıraktı ve bu başkanlık döneminde istediğini yapacağını çok net bir şekilde belirtti. Bunu, ortalama insanların şu anda neler yaşadığını anladığını ima edecek şekilde iletmiyor."