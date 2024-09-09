Trump'ın kitlesel sınır dışı planı: "Kanlı bir hikaye"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planının "kanlı bir hikaye" olacağını söyledi. Trump'ın muhtemel zaferinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'ye yönelik planları arasında agresif göç uygulamaları ve toplu sınır dışı etmeler yer alıyor. Trump, bu planını gerçekleştirmek için Cumhuriyetçilere sadık ırksal saflık birliklerinden ve toplama kamplarından oluşan bir ordu istiyor.

Trump'ın kitlesel sınır dışı planı: "Kanlı bir hikaye"
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Eski Başkanı , Beyaz Saray'daki olası ikinci dönemi hakkında bir kez daha uğursuz bir uyarıda bulundu. Trump, bu kez sınır dışı etmeyi planladığı milyonlarca göçmen için "kanlı bir hikaye" vaat etti.

Cumartesi günü Wisconsin, Mosinee'de düzenlenen bir kampanya mitinginde yaptığı yorumlara göre, Trump'ın olası zaferinden sonra ABD için planları arasında agresif göç yaptırımları ve toplu sınır dışı etmeler yer alıyor.

"KANLI BİR HİKAYE OLACAĞINI BİLİYORSUNUZ"

Trump, mitinginde yaptığı konuşmada, "Ve onları dışarı çıkarmanın kanlı bir hikaye olacağını biliyorsunuz. Belgesiz göçmenlerin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi. Kimse onları kontrol etmedi" diye konuştu.

Eski başkan, "kanlı hikaye" tabiri ile neyi kastettiğini açıklamasa da, ABD'ye yasadışı yollardan giren birçok belgesiz işçinin, Venezuela hapishanelerinden serbest bırakılan suçlular olduğunda sık sık ısrar ediyor.

"BÜYÜK KAMPLARA İHTİYAÇ DUYULACAK"

Destekçilerine, "Colorado'da o kadar küstahlar ki eyaletin bazı bölümlerini ele geçiriyorlar" demişti.

Trump'ın göçmenleri tarif ederken kullandığı korku salan dil, kasım ayındaki seçimi kazanması durumunda tabanını daha acımasız baskılara hazırlamak için kullanılıyor olabilir.

New York Times'ın daha önce bildirdiği gibi, Trump'ın Amerika vizyonu, insanları tutuklamak için "büyük kamplara" ihtiyaç duyulacak kadar kapsamlı olacak kitlesel sınır dışı etmeler içeriyor.

"TRUMP ORDU İSTİYOR"

Trump, vizyonunu gerçekleştirmek için "Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletler" tarafından gönüllü olarak görevlendirilen yerel polis ve Ulusal Muhafız birliklerinden oluşan bir sınır dışı etme gücü oluşturulmasını önerdi.

Başka bir deyişle Trump, Cumhuriyetçilere sadık ırksal saflık birliklerinden ve toplama kamplarından oluşan bir ordu istiyor.

OPERASYON WETBACK

Eski başkan bu ayın başlarında planını, "Eisenhower modelini izleyerek, Amerikan tarihindeki en büyük yurt içi sınır dışı etme operasyonunu gerçekleştireceğiz" sözleriyle duyurdu.

"Eisenhower modeli" ifadesi, Meksikalı göçmenleri ülkeden kovmak için 1954'te yapılan bir çalışmayı ifade ediyor. Bu çalışmaya, "Operasyon Wetback" (Islak Sırt Operasyonu) adı verildi.

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