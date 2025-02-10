Trump'ın suikast korkusu: "Kendi kaçtı, ekibinin uçmasına izin verdi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi, kendisine yönelik bir suikast planı tehdidinin ortaya çıkmasının ardından İran'ın uçağını düşürmeye çalışabileceğinden endişe ediyor.



Yakında çıkacak olan ve Trump'ın iktidara yükselişini anlatan kitaba göre, endişeler o kadar büyüdü ki, başkan herkes tarafından bilinen "Trump Force One" özel uçağını kullanmayı bıraktı.

İRAN SALDIRISINA YÖNELİK UYARILAR



Geçtiğimiz yıl başkanlık seçimleri sırasında, ABD kolluk kuvvetleri yetkilileri Trump ve ekibini uyarmıştı.



Bu uyarıda, Tahran'ın ABD'ye karadan havaya füzelere erişimi olan ajanlar yerleştirdiği ve Trump'a suikast düzenleneceği yönünde iddialar olduğu öne sürülmüştü.



Gizli Servis'in Florida'daki golf kulübünde gerçekleşecek suikast girişimine müdahale etmesinin ardından Trump'ın koruma ekibi güvenlik önlemlerini artırdı.

KENDİSİ BAŞKA UÇAKLA GİTTİ, EKİBİNİ BIRAKTI



Bu güvenlik önlemleri kapsamında Trump, Steve Witkoff'a ait bir uçakla seyahat etti. Ancak tüm tehlikelerin ışığında Trump personelinin özel jetiyle uçmasına izin verdi; bu da onları çok kızdırdı.



Uçağın havalandığı gün, personele Trump'ın kendileriyle uçmayacağı söylendi ve kalkıştan sadece birkaç dakika önce, başkanın koltuğunun boş olduğunu fark ettiler.



Personel, jetin İranlı ajanlar tarafından düşürülmesi durumunda gözden çıkarıldıklarını düşündü. Ancak kampanya liderleri, "yem" olmadıkları konusunda onları temin etti.

İRAN VE ABD ARASINDAKİ GERİLİM



İran'ın Trump'ı hedef alacağına dair güvenlik endişeleri, başkanın 2020 yılında İran'ın üst düzey askeri liderlerinden Kasım Süleymani'yi öldüren hava saldırısı emrini vermesinden bu yana yıllardır mevcuttu.



İran'ın Trump'ı öldürmeye yönelik iddia edilen planı, Adalet Bakanlığı yetkililerinin planı tespit ettiklerini açıkladığı kasım ayında kamuoyuna duyuruldu.

"BANA BİR ŞEY OLURSA İRAN'I YOK EDİN"



Yetkililer, suikast planıyla bağlantılı olarak bazı kişileri suçladı ve tutukladı. İran ise iddiaları yalanladı.



Başkan yakın zamanda, kendisini öldürmeyi başarmaları durumunda ekibine İran'ı yok etmeleri için "talimatlar" bıraktığını açıkladı.

