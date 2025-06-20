Trump: İran'a iki hafta süre veriyorum

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.



İran ordusunun son saldırılarında Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeba da hedef alındı. Magen David Adom acil servisinin bildirdiğine göre Berşeva'da 5 kişi yaralandı. İran acil servisi ise İsrail'in geçen haftaki saldırılarında beş hastanenin hasar gördüğünü açıkladı. Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağı konusunda tartışmalar da devam ediyor.

22.45 - TRUMP: İSRAİL'E DUR DEMEK ZOR ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı.



Trump, "İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olduğunu" kaydetti.



İsrail'in savaşta iyi gittiğini savunan Trump "İran o kadar da iyi değil" ifadesini kullandı.



İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yakın olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair kanıt olmadığın söyleyen ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" dedi.



Donald Trump, Cenevre'de yapılan nükleer görüşmelerine ilişkin ise "İran ile bir süredir görüşüyoruz. İran, ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil. Avrupa'nın görüşmelerden pek fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



İki ülke arasında en son istenecek şeyin bir kara savaşı olduğunu söyleyen Trump, "İsrail-İran arasındaki bir ateşkesi destekleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Trump "İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini" kaydetti.

22.40 - MEHR AJANSI: İHALAR ENGELLENDİ İran merkezli Mehr haber ajansı, İran hava savunma sistemlerinin Tebriz'de İsrail'e ait insansız hava araçlarını engellediğini duyurdu.

22.30 - İSRAİL'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ 55 KİŞİ YARALANDI İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın füze saldırılarında bir kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktarırken 3'ü ağır olmak üzere 55 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran'ın son misilleme saldırılarında 25 füzenin atıldığı, bunların 6'sının Tel Aviv, Hayfa ve Beerşeba dahil İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bilgisini verdi.

22.00 - ALMANYA 64 VATANDAŞINI ASKERİ UÇAKLA TAHLİYE ETTİ Almanya’nın, İsrail’de bulunan 64 vatandaşını iki A400M tipi nakliye uçağıyla tahliye ettiği bildirildi.



Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Alman ordusu ile Dışişleri Bakanlığının bir grup Alman vatandaşını İsrail'den uçakla çıkardığı belirtildi.



Toplam 64 Alman vatandaşının, iki adet A400M askeri nakliye uçağıyla Almanya’ya dönüş yolunda olduğu ifade edilen açıklamada, bunun Federal Meclis’in onay vermesi gereken bir “askeri tahliye operasyonu olmadığı” aktarıldı.

20.00 - ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM KARARLARI ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedarikinde rol oynadığı gerekçesiyle 8 kuruluşa, 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Yemen’deki Husilere destek sağlayan yasadışı petrol sevkiyatlarına ilişkin 12 kuruluş ve 2 gemiye de yaptırım uyguladı.

19.30- İRAN FÜZESİNİN PARÇALARI ÜRDÜN'E DÜŞTÜ İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarında fırlattığı bir füzenin parçalarının Ürdün'ün Akabe kentinde iki ayrı bölgeye düştüğü belirtildi.



Ürdün'ün El-Memleke televizyonunun haberine göre, Ürdün'ün güneyindeki Akabe ilinin 9. ve 10. bölgelere şarapnel parçası düştüğü aktarıldı.



Güvenlik güçlerinin füze parçalarının düştüğü bölgeleri kordon altına aldığı ifade edilen haberde, olayda şarapnellerin bir aracın üzerine ve bir evin balkonuna düştüğü kaydedildi.



Füze parçalarının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığı bilgisine yer verilirken, Ürdünlü yetkililer vatandaşları hava saldırılarında düşen nesnelerden korunmak için dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.



18.50 - PUTİN: İSRAİL'İN HAMANEY TEHDİDİNİN SÖYLEMDE KALMASINI DİLİYORUM Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum." dedi.

Putin ayrıca, "Rusya'nın İran'a yardım etmemesi güvenilmez olduğunu gösteriyor" diyenlerin provokasyon yaptığını söyledi.

18.15 - İRAN: İSRAİL AMBULANS VURDU, 3 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Tahran'da İran Kızılayına ait ambulansa düzenlediği saldırı sonucu 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in ambulansa saldırı düzenleyerek "sava suçu" işlediğini vurgulayan Bekayi, saldırı sonucu 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



18.00 - İNGİLTERE, İRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLARINI ÇEKTİ İngiltere, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle İran'daki büyükelçiliğinde çalışan İngiliz personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel seyahat duyurusunda, "İngiltere, personelini İran'dan geçici olarak çekmek için ihtiyati tedbir aldı. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor" ifadesine yer verildi.

17.20 - İRAN VE AB ÜLKELERİ NÜKLEER GÖRÜŞMELERE BAŞLADI AFP haber ajansına göre İran ve Avrupa ülkeleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde nükleer görüşmeler başladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan yapılan açıklamada ise BMGK'ye nükleer tetsislere saldırılmaması gerektiğinin bildirildiği belirtildi. Ajans, "Nükleer tesisler ve metaryaller savaşın sisi ile örtülmemeli. İran ile herhangi bir anlaşmada sızdırmaz nükleer denetimleri garanti edebiliriz" denildi. Atom Enerjisi Ajansı ayrıca "Buşehr nükleer santralına yönelik saldırı nükleer felakete yol açacaktır" uyarısını yaptı.

17.00 - İSRAİL BASINI: İRAN FÜZELERİNDEN 6'SI İSABET ETTİ İsrail'in geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan atılan 25 civarında füzeden 6'sının ülkenin çeşitli kesimlerine isabet ettiği, biri ağır iki kişinin yaralandığı belirtildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yaklaşık 25 balistik füze atıldığı duyuruldu.



İsrail basını, ilk belirlemelere göre atılan füzelerden ikisinin kuzeydeki Hayfa kentine 4'ünün ise orta kesimdeki Tel Aviv'e bağlı Gush Dan ile güneydeki Birüssebi kentlerine isabet ettiğini aktardı.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Hayfa'ya isabet eden füze nedeniyle biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail'in Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav ise İran'ın İsrail'e kısa süre önce düzenlediği misilleme saldırılarında şehirdeki 2 stratejik noktanın vurulduğunu açıkladı.

16.20 - ARAKÇİ BM'DE: İSRAİL BÜYÜK BİR SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması büyük bir savaş suçudur" dedi. "Tüm gücümüzle toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi savunmaya kararlıyız" diyen Arakçi, İsrail'in saldırısının "diplomasiye ihanet" olduğunu belirtti. Arakçi, "Nükleer programımıza ilişkin çok umut verici bir anlaşma yapmak üzere 15 Haziran'da Amerikalılarla buluşmamız gerekiyordu" diye konuştu.

15.40 - İRAN, İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI İran basınının bildirdiğine göre İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırı başlattı. İsrail ordusu da İran'dan füze fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Ordu, füzeleri engellemeye çalıştıklarını bildirdi. İsrail basını, fırlatılan füze sayısının 25 olarak tahmin edildiğini yazdı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kudüs ve Tel Aviv'de sirensesleri ve çok sayıda patlama duyulduğunu bildirdi. NTV muhabiri Özden Erkuş da Berşeva patlama seslerinin Berşeva kentinden de duyulduğunu aktardı. İsrail basını ilk raporlarında, füzelerin Tel Aviv, Negev ve Hayfa'yı etkilediğini belirtti. AA'nın bildirdiğine göre İsrail'in merkezine fırlatılan füzeler engellendi.



İsrail Kanal 12 ise füzelerin Tel Aviv, Hayfa, and Berşeva'ya düştüğünü duyurdu. İsrail hükümet ofisi, Hayfa'da bulunuyor. Jerusalem Post gazetesi, "2'si ağır 5 yaralı var" diye belirtti. Haaretz gazetesi yaralı sayısını 15 olarak aktardı.

14.45 - İSRAİL İLK KEZ "BARAK" SAVUNMA SİSTEMİNİ KULLANDI Barak ER hava savunma füze sistemi İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin ilk kez kullandığı "Barak" savunma sisteminin bir insansız hava aracını önlendiğini açıkladı.

13.20 - "WHATSAPP'TAN BİLGİ SIZDIRAN MOSSAD AJANI TUTUKLANDI" İsrailli askerler, İran'ın vurduğu bölgelerde çalışma yürütüyor. İran devlet televizyonu, WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanarak İran'ın hava savunma tesisleriyle ilgili bilgileri İsrail'e gönderdiği iddia edilen bir Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu.

12.55 - DEVRİM MUHAFIZLARINA SALDIRI EMRİ İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya İran'ın başkenti Tahran'daki "tüm rejim sembollerine" yönelik saldırıları yoğunlaştırma talimatı verdiğini açıkladı.



Yaptığı açıklamada Katz, "(İran'daki) rejimin tüm sembollerine ve (İran) halkını baskılayan Besic gibi mekanizmalara ve rejimin kuvvet üssünü oluşturan Devrim Muhafızları'na saldırmalıyız" dedi.



Katz saldırıların İran rejimini istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini savundu

12.40 - "İSRAİL TAHRAN'DA BİR NÜKLEER BİLİMCİYİ ÖLDÜRDÜ" İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin portreleri Tahran'da sergileniyor. İran medyasına göre İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Tahran'ın merkezinde bulunan Gisha mahallesindeki bir apartmanı hedef aldı. İsrail medyası saldırıda bir nükleer bilimcinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran'da bir hastanenin vurulduğunu açıkladı.

11.20 - PEZEŞKİYAN: SAVAŞI BİTİRMENİN TEK YOLU VAR Foto: Arşiv İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın her zaman barış ve huzur istediğini ancak şimdi dayatılan savaşı sona erdirmesinin tek yolunun "düşmanın saldırganlığını koşulsuz olarak durdurmak olduğunu" söyledi. Pezeşkiyan, "İran, siyonist teröristlerin maceralarını sonsuza kadar bitirmek için kesin bir garanti sağlamalı" dedi.

10.40 - ARAKÇİ: SUÇ ORTAĞI OLDUĞU SÜRECE ABD İLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ Foto: Arşiv İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arakçi, "İsrail saldırıları durana kadar ABD ile müzakereye yer yok. İsrail'in İran'a karşı suçlarının ortağı oldukça ABD ile görüşmeyeceğiz" dedi.



"İsrail'e karşı direnişimizin ardından ülkelerin bu saldırganlıktan uzaklaşacağını düşünüyorum" diyen Arakçi, "İran, Gazze'de hastaneleri hedef alan İsrail'in aksine sivil bölgeleri, özellikle hastaneleri asla hedef almaz" ifadelerini kullandı.

10.30 - ROSATOM: UMARIZ MESAJLARIMIZ İSRAİL'E ULAŞMIŞTIR Rusya'nın enerji şirketi Rosatom'un Başkanı Alexei Likhachev,İran'ın Buşehr kentinde çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.



Likhachev, "İsrail'in bölgeye saldırmamasına yönelik mesajlarımız umarız İsrail yönetimine ulaşmıştır" dedi.



Likhachev, Buşehr'de dün gecenin sakin geçtiğini bildirdi.



09.35 - ŞEMHANİ'NİN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Daha önce basına yansıyan haberlerde, Şemhani'nin saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. ALİ ŞEMHANİ KİMDİR? Şemhani, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran'ı temsil etti.



2013'ten itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve öncesinde Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli görevde bulundu.



Washington ve Avrupa'daki dış politika çevrelerinde iyi tanınan Şemhani, İran diplomasisinin yükselen yıldızlarından biriydi.

Şemhani, Çin'in arabuluculuğunda Suudi yetkililerle yapılan ve iki ülkenin yıllar süren düşmanlığın ardından diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı kabul etmesiyle sonuçlanan görüşmelerde İran'ı temsil etti.

09.25 - ARAK SU ÜRETİM TESİSİ HASAR ALDI Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Hondab bölgesinde yer alan Arak ağır su üretim tesisindeki binaların hasar gördüğünü açıkladı.

Ajans, damıtma ünitesinin de hasar alan yerler arasında olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ise İran'da, İsrail'e füze fırlatmaya hazırlanan üç füze platformunun vurulduğunu duyurdu.

08.50 - İSRAİL SAVUNMASI İRAN FÜZESİNİ ENGELLEYEMEDİ İran füzeleri, İsrail'in güneyindeki Berşeba'yı vurdu. IRNA haber ajansının bildirdiğine göre İsrail'in güneyindeki Berşeva kentine yönelik balistik füze saldırısında CyberSpark teknoloji merkezindeki Gav-Yam 4 binasını vurdu. İran'dan ateşlenen bir diğer füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.



Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.



Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.



İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı. Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

08.40 - RUSYA: HAMANEY'E SUİKAST, PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇAR Hamaney, İsrail'in saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ali Hamaney'e olası bir suikastın "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Hamaney'in öldürülmesi halinde İran'ın nükleer silah kullanma ihtimalinin artacağı yorumları yapılıyor.

08.15 - MOSKOVA: ABD NÜKLEER SİLAH KULLANIRSA FELAKET OLUR Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre Kremlin, ABD'nin İran'da taktik nükleer silah kullanmasının felaket bir gelişme olacağını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktarmıştı.