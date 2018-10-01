ABD Başkanı Donald Trump, Batı Virginia'daki destekçileriyle buluştu.



Burada, haziran ayında yapılan Singapur zirvesi sırasında görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bahsetti.

"Acımasızdım, ama o da öyleydi" diyen Trump, "Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik ve sonra birbirimize aşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" dedi.



Kuzey Kore'nin, eski başkan Obama ve diğer seleflerinin telefonlarına bile yanıt vermediğini vurgulayan Trump, "Onlar telefon açtığında, Kuzey Kore bunu yapmamalarını talep ediyordu" diye konuştu.

Trump ayrıca Obama'nın kendisine görevi devrettiğinde, tek büyük sorunun Kuzey Kore olduğunu söylediğini de kaydederek, "O, Kuzey Kore ile savaş eşiğindeydi. Ama neyse ki süresi bitti" ifadelerini kullandı.