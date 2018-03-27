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Trump'la cinsel ilişki iddiaları reyting rekorlarını altüst etti

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ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki iddialarıyla gündeme gelen porno yıldızı Stormy Daniels, Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. ABD izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği yayın 22 milyon kişi tarafından izlendi. Reytinglerde bu yılki Grammy ve Emmy ödül törenlerini geride bıraktı.

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ABD Başkanı Donald Trump'la cinsel ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels, CNN televizyonunun ünlü anchormanı Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki yaşadım" diyen porno yıldızı Stormy Daniels, iddialar nedeniyle tehdit edildiğini söyledi.

Gerçek ismi "Stephanie Clifford" olan "Stormy Daniels" ABD Başkanı Trump ile 2006'da ilişki yaşadığını, sessiz kalması için önce para aldığını daha sonra da tehdit edildiğini öne sürdü.

Cooper'a konuşan Daniels, "Yanıma biri geldi ve bana 'Trump'ı yalnız bırak, hikayeyi unut' dedi. sonra kızıma baktı ve bu güzel kızın annesine bir şey olursa yazık olur "dedi

CNN'İN ANCHOR'I ANDERSON COOPER, CBS'DE KONUK ETTİ

CBS'deki "60 Dakika" programında CNN'in ünlü anchormanı Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, programın son on yıldaki reyting rekorunu kırdı.

Program 22 milyon ABD'liyi ekran başına topladı. Bu yılki "Grammy" ve "Emmy" ödül törenlerinin izleyici sayısını da geride bıraktı.

Stormy Daniels, 2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump'la cinsel ilişki yaşadığını iddia ediyor. 
Stormy Daniels, 2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump'la cinsel ilişki yaşadığını iddia ediyor. 

Porno yıldızı Stormy Daniels 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için kendisine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığını ve 130 bin dolar ödendiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump ise, Daniels ile ilişki yaşadığı iddialarını reddediyor. Programın ardından Beyaz Saray'dan da Daniels'in iddialarına yalanlama geldi.

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