Trump'la dalga geçmek için başlatmışlardı: Kaliforniya Danimarka toprağı mı olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemesine yönelik tartışmalara karşı bir grup arkadaş tarafından espri amaçlı başlatılan "Kaliforniya eyaletini Danimarka'ya bağlama" kampanyasına katılan imzacıların sayısı 300 bine yaklaşıyor.



Danimarka Krallığı altında otonom bölge statüsündeki Grönland, buzullar eridikçe giderek açığa çıkması öngörülen zengin yer altı kaynakları ve Arktik bölgesindeki jeopolitik önemiyle sık sık gündeme geliyor.



Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için" ihtiyaç duyduğunu söylediği adaya ilişkin açıklamalarıyla Grönlandlı ve Danimarkalı yetkililer başta olmak üzere pek çok kesimin tepkisini topluyor.



Bu tepkiler arasında, Danimarka'da bir grup arkadaşın başlattığı ve 270 bini aşkın kişinin imzaladığı "Danimarkalaştırma (Denmarkification)" adlı kampanya, mizahi yaklaşımı ile özellikle ilgi çekiyor.



Kampanyanın internet sitesinde yer alan açıklamada, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, Kaliforniya eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesi isteniyor.

"EN BÜYÜK HAYRANI DEĞİL"

Trump'ın, Demokrat seçmenlerin yoğun yaşadığı Kalforniya eyaletinin "en büyük hayranı olmadığı" ve "doğru fiyat karşılığında burayı vermeye razı olacağı" belirtilen açıklamada, bu amaç doğrultusunda toplanması hedeflenen tutarın 1 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor.



Sıcak ve güneşli iklimi, teknoloji sektöründeki hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'in bulunması gibi nedenlerle seçildiği kaydedilen Kaliforniya'da yaşayanlar ise sosyal medya platformlarındaki yorumlarında kampanyaya esprileriyle destek çıkıyor.

