Trump’la kavgaya Musk’ın ailesi de dahil oldu: “Haklı çıkmayı seviyorum”

ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, Musk’ın aile üyeleri de konu hakkında açıklamalarda bulundu.



Newsweek’in aktardığına göre, dünyanın en zengin insanının babası Errol Musk, iki isim arasındaki söz düellosunu “iki erkek filin ya da alfaların birbirine saldırması” olarak nitelendirdi.



Cuma günü Al Arabiya’ya konuşan baba Musk, Trump ve oğlu arasındaki tartışmanın söneceğine inandığını söyledi.



Errol Musk, oğlunun Trump’ın adının ABD’de hapishanede ölen pedofili milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki davada geçtiği ve bu sebeple ABD’li yetkililerin belgeleri kamuoyuna açıklamayı ağırdan aldığı iddiasını da değerlendirdi. Errol Musk, oğluna işaret ederek, “Ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok” diye konuştu.



“APTALCA BİR HATA”



Trump ve Musk’ın karşılıklı mesajları sürerken oğluna mesaj attığını da anlatan baba Musk, “Ona bir mesaj gönderdim… ona işlerin yatışmasına izin vermesini söyledim” diyerek ABD Başkanı ve oğlunun arasının düzelebileceğinden emin olduğuna işaret etti. Errol Musk’ın söz konusu mesajı Elon Musk’ın Trump-Epstein iddialarının öncesinde mi yoksa sonrasında mı gönderdiği ise netlik kazanmadı. Errol Musk, oğlunun bu iddiasına ilişkin olarak “Sadece aptalca bir hata olduğunu tasavvur edebiliyorum” ifadelerini kullandı.



Dünyanın en nüfuz sahibi insanlarından birinin ABD Başkanı’yla neden kamuoyuna açık bir şekilde tartışabileceğini de değerlendiren Errol Musk, “İnsanlar çok fazla stres yaşadığında sonunda tepki gösterdikleri bir noktaya ulaşıyorlar… En üst düzeylerde dahi insanlar ortak bir nokta bulmakta zorlanıyor” dedi.



“HAKLI OLDUĞUMUN KANITLANMASINI SEVİYORUM”



Elon Musk’ın Trump ile kavgası hakkında yorum yapan bir diğer aile üyesi ise daha önce sık sık babasına tepkisi ve eleştirileriyle gündeme gelen kızı Vivian Wilson oldu. 21 yaşındaki Wilson, Instagram hesabından paylaştığı ve kahkaha attığının görüldüğü videoda, “Haklı olduğumun ispatlanmasını seviyorum” notuna yer verdi.



Elon Musk’ın “woke zihin virüsü tarafından öldürüldüğünü ve artık ölü olduğunu” savunduğu, trans bir kadın olan kızı Wilson, sık sık babasına yönelik eleştirileri ile gündeme geliyor.