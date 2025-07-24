Trump’la uzlaşmanın bedeli: Columbia, 221 milyon dolar ödeyecek

ABD’nin Columbia Üniversitesi, hakkındaki federal incelemeleri çözüme kavuşturmak ve askıya alınan federal fonların büyük bir kısmının yeniden sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile varılan uzlaşma kapsamında hükümete 200 milyon doları aşkın ödeme yapacak.



Trump, ocak ayında ikinci kez resmen ABD Başkanı olduğu günden bu yana özellikle Filistin’e destek eylemleri dolayısıyla üniversiteleri büyük bir baskı altına aldı. İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’yle dayanışma için ABD’de ilk kitlesel eylemlerin başladığı Columbia Üniversitesi’nin yönetimi, protestolara katılan 80’e yakın öğrenci hakkında çeşitli disiplin cezaları verilmesine karar verdi. Bu cezaların basına yansımasından bir gün sonra üniversitenin Trump yönetimine 221 milyon ödeme yapacağı bildirildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetimi ve üniversite arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.



“ÖZERKLİK KORUNDU” İDDİASI



Trump yönetimi, mart ayında yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen protestolara karşı tutumu dolayısıyla Columbia’nın 400 milyon dolarlık federal fonunu iptal etmişti. Üniversite, Trump yönetimi ile varılan anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma ile birlikte, Mart 2025’te sona erdirilen ya da durdurulan federal fonların büyük bir kısmı yeniden sağlanacak; Columbia’nın mevcut ve gelecekteki milyarlarca dolar büyüklüğündeki fonlara erişimi yeniden sağlanacak” ifadelerini kullandı.



Columbia Üniversitesi, ABD Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu’nun açtığı soruşturmada uzlaşmaya varmak için de 21 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi. Üniversitenin açıklamasında, Trump yönetimi ile yapılan anlaşmanın “öğretim görevlilerinin işe alınması, okula kabuller ve akademik karar alma süreçleri üzerindeki özerklik ve yetkilerini” muhafaza ettiği savunuldu.



“ÖĞRENCİLERİ SATTILAR”



Trump yönetiminin fonlarını iptal etmesinin ardından Columbia Üniversitesi, mart ayında hükümetin bir dizi talebini kabul etmişti. Bu taleplerin arasında Ortadoğu konusunda ders veren departmanların mercek altına alınması da vardı. Üniversite, geçen hafta da tartışmalı bir antisemitizm tanımını kabul etmişti. Söz konusu tanım Yahudi düşmanlığını Siyonizm karşıtlığı ile eşdeğer tutuyordu.



Okul, Filistin destekçisi gruplardan Columbia Üniversitesi Apartheid Divest ile artık hiçbir etkileşime girmeyeceklerini açıklarken, gruptan yapılan açıklamada, “Sırf Trump’a 221 milyon dolar ödeyip soykırımı fonlamaya devam edebilmek için öğrencilerinizi sattığınızı hayal edin” ifadelerini kullandı, yapılan anlaşmayı rüşvete benzetti.

