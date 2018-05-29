Japon devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'la 12 Haziran'da Singapur'daki olası zirve için bu ülkeye üst düzey bir yetkili gönderdiğini iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim'in özel kalem müdürü Kim Chang-son'ı Pekin üzerinden dün akşam Singapur'a gönderdiği ileri sürüldü.



Kuzey Kore'nin üst düzey bir yetkiliyi de, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'ye göndereceği öne sürüldü.



Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, ABD'ye hareket etmeden önce Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililerle görüşecek.



Adının açıklanmasını istemeyen Çinli yetkili, ziyarete ilişkin "Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Pekin'e ulaşmıştır. Burada havaalanında Çinli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yarın ABD'ye hareket edecektir" değerlendirmesinde bulundu.



Kim'in ziyaretinin iki ülke heyetlerinin Singapur zirvesi için Seul'de yaptığı hazırlık görüşmelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.



Kim'in ABD'de de Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunacağı kaydedildi.



"TORPİDO SALDIRISINDAN SORUMLU"



Kuzey Kore'nin eski askeri istihbarat şefi olan Kim, nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınıyor. Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.



ABD'Lİ YETKİLİLER DE SİNGAPUR'A GİDİYOR



Japonya'da bulunan bir grup ABD'li yetkili de Singapur'a doğru yola çıktı. Bütün işaretler, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen Trump-Kim görüşmesinin gerçekleşeceğini gösteriyor. Taraflar, tarihi zirve için hazırlıklarını sürdürüyor.

