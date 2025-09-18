Trump: Filistin'i tanıma konusunda Starmer'a katılmıyorum

İngiltere'ye ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna-Rusya savaşı hakkında konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Trump, "Rusya-Ukrayna savaşını çözmenin kolay olacağını düşünmüştüm ancak çok karmaşık hale geldi" dedi.

Starmer ise Putin üzerinde daha fazla baskı uygulamaları gerektiğini söyledi.

GAZZE'DEKİ DURUM

Starmer, Trump ile Gazze meselesini konuştuklarını dile getirerek, "Bölgede bir barış ve yol haritası oluşturulması konusunda hemfikiriz" dedi.

Trump, Gazze konusunun çok karışık olduğunu ancak çözüleceğini ifade etti.

Starmer ise Gazze'deki durum tolere edilemeyeceğini ve acil yardım edilmesi gerektiğini belirtti.



TRUMP: FİLİSTİN TANINMASI KONUSUNDA STARMER'A KATILMIYORUM



Starmer, Filistin'in tanınması meselesinin barış planı kapsamında ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Trump ise Filistin Devleti'nin tanınması konusunda Starmer'a katılmadığını belirtti.

Barışın sağlanması için önce rehine krizinin halledilmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyorum" diye konuştu.

Starmer, "Hamas, Filistin yönetiminin geleceğinde hiçbir şekilde rol alamaz" dedi.

İNGİLİZ BASINI: İNGİLTERE, FİLİSTİN'İ BU HAFTA TANIYACAK



Reuters'in Times gazetesine dayandırdığı haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretinin ardından İngiltere, bu hafta sonu Filistin devletini resmen tanıyacağı belirtilmişti.



Times, kaynaklarına atıfta bulunmadan, Trump'ın Perşembe günü ziyaretini tamamlamasının ardından İngiltere'nin bir açıklama yapacağını bildirdi.

