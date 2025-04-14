Trump: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelenski'yi suçladı.



Trump, açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.



Bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Trump, şöyle devam etti:



"Devlet Başkanı Zelenski ve sahtekar Joe Biden bu rezaletin başlamasına izin vererek kesinlikle korkunç bir iş yaptılar. Bu savaşın başlamasını engellemenin birçok yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde."



Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

ZELENSKİ'DEN TRUMP'A ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, katıldığı CBS News televizyonunun "60 Minutes" programında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulunarak, Trump'ı Ukrayna'ya çağırmıştı.

Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydeden Zelenski, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız. Lütfen, herhangi bir karar ve herhangi bir müzakereden önce gelip halkımızı, sivilleri, savaşçıları, hastaneleri, kiliseleri ve yok edilen çocukları görün" demişti.