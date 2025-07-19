Trump'tan 10 milyar dolarlık intikam: Kriz yaratan mektup mahkemede

ABD Başkanı Donald Trump, önde gelen Amerikan gazetelerinden Wall Street Journal'a ve medya patronu Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık bir dava açtı.

Dava, gazetenin milyarder ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlarını haberleştirmesinden bir gün sonra geldi.

Adalet Bakanlığı, dün federal mahkemeden, Epstein'ın cinsel istismar davasında büyük jüri tutanaklarını açmasını istememişti. Trump yönetimi, daha önce söz vermesine rağmen, davayla ilgili ek dosyaları yayınlamayacağını açıklamasının ardından patlak veren fırtınayı kontrol altına almaya çalışıyor.

Tartışma Trump ile sadık tabanı arasında büyük bir çatlak yarattı; en ateşli destekçilerinden bazıları davayı ele alış biçimi nedeniyle Beyaz Saray'ı eleştiriyor ve Trump'ın belgelerin kamuoyuna açıklanmasını neden istemediğini sorguluyor.

Gazete, Trump'ın Epstein'e 50'inci doğum günü için 2003 yılında cinsel içerikli bir mektup gönderdiğini yazmıştı. Trump hemen ardından mektubu yazdığını reddederek haberi “yanlış, kötü niyetli ve karalayıcı” olarak nitelendiemiş, Wall Street Journal'ı dava edeceğine söz vermişti.