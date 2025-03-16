Trump'tan 43 ülkeye seyahat yasağı: Taslak listede hangi ülkeler var?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk döneminde olduğu gibi bazı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulayacak.



Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın talebi üzerine bir taslak liste hazırladı. New York Times gazetesinin haberine göre listede 43 ülke yer alıyor. Taslak liste, Trump'ın seyahat kısıtlamasını ilk dönemine göre genişleteceğini gösteriyor.

KIRMIZI KATEGORİDE 11 ÜLKE YER ALIYOR



Kırmızı listede yer alan ülkelerin vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletletleri'ne girişi yasaklanacak. New York Times'a göre "kırmızı" listede 11 ülke yer alıyor. Bu ülkeler arasında, Afganistan ve Suriye de var. Kırmızı listede nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan diğer ülkelerse İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen. Kuzey Kore ve Küba'nın yanı sıra Venezuela'nın da kırmızı listeye alınması dikkat çekiyor.

TURUNCU LİSTYE YASAK DEĞİL SINIRLAMA UYGULANACAK



Turuncu listede ise 10 ülke sıralanıyor. Bu ülkeler arasında dikkat çeken ise Rusya ve Belarus. Pakistan, Türkmenistan ve Güney Sudan da bu listede yer alıyor. Haiti, Laos ve Myanmar'ın olduğu listedeki listedeki ülkelere yasak değil sınırlama uygulanacak.



İş insanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilirken göçmen ve turist vizesi verilmeyecek.

SARI LİSTEDE AFRİKA ÜLKELERİ YER ALIYOR



Sarı listede ise hemen hepsi Afrika'dan 22 ülke yer alıyor. Bu ülkelere olası tehditleri ortadan kaldırması ve eksiklerini gidermesi için 60 gün süre tanınacak.

LİSTE DEĞİŞEBİLİR



Gazeteye bilgi veren Dışişleri kaynakları listenin haftalar önce hazırlandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'a sunulması beklenen listenin son halinde değişiklikler olabileceğine dikkat çekildi.



Trump'ın ilk döneminde listede yer almayan Afganistan, 2021'de Taliban'ın kontrolüne geçti. Bu nedenle Trump'ın yeni döneminde Afganistan'a seyahat yasağı uygulamasına kesin gözüyle bakılıyor.



Halen vizesi olanların bu uygulamadan muaf tutulup tutulmayacağı ise bilinmiyor. Aynı belirsizlik Yeşil Kart sahipleri için de geçerli.

