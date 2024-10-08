Trump’tan 7 Ekim açıklaması: Ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan kendisine ait golf kulübünde gerçekleştirdiği etkinlikte Hamas’ın geçen yıl 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamas’ın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin zayıflığından faydalandığını savunan Trump, “Geçtiğimiz birkaç yıl zayıflığın sadece şiddet ve savaş doğurduğunu kanıtladı” dedi.

7 Ekim’i “korkunç bir tarihi an” olarak niteleyen Trump, "Sanki cehennemin kapıları açılmış ve dehşetini dünyaya salmış gibiydi. Bunu göreceğimizi hiç düşünmemiştik. Ve bunun büyük bir kısmının bu ülkenin liderliğiyle ilgisi var." ifadelerini kullandı.



YAHUDİ KARŞITLIĞININ ARTTIĞINI SAVUNDU



7 Ekim sonrasında Yahudi karşıtlığının arttığını savunan Trump, “7 Ekim'in kendisi kadar şoke edici olan şey, hemen ardından gördüğümüz antisemitizm patlamasıdır” dedi. Yahudi karşıtı nefretin “özellikle de Demokrat Parti saflarını” sardığını iddia eden Trump, “Cumhuriyetçi Parti'ye bu korkunç hastalık bulaşmadı. Ve ben görevde olduğum sürece de bulaşmayacak." diye konuştu.