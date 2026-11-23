ABD Başkanı Donald Trump , 3 Kasım'da yapılan ve Demokratların galip geldiği ara seçimlerin ardından İran 'ın daha saldırgan olmaya başladığını savunurken, Demokratların zafer kazanmasının borsada büyük düşüşe neden olacağı yönündeki tahminlerini de yineledi.

Truth Social sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, seçim öncesi iki tahminde bulunduğunu ve ikisinin de doğru çıktığını öne sürdü.



“İRAN GEÇEN HAFTA, SON BİR YILDA FIRLATTIĞINDAN DAHA FAZLA DRON VE FÜZE FIRLATTI”



Demokratların kazanması halinde borsanın düşeceğini ve İran'ın daha da saldırganlaşacağını söylediğini hatırlatan Trump, "İran, geçen hafta, son bir yılda fırlattığından daha fazla dron ve füze fırlattı. Merak etmeyin, hepsi düşürüldü ve zarara yol açmadılar." dedi.

Trump, İranlı liderlerin, Demokratların zayıf ve etkisiz olduğunu ve ülkeyi yok ettiğini düşündüğünü ileri sürerek, "Hem Demokratlar hem de İranlılar, yakıt fiyatlarını olabildiğince uzun süre yüksek tutmak için sonuna kadar mücadele etti ancak seçimlerden bu yana yakıt fiyatları rekor seviyede düştü." dedi.

ABD Başkanı, "Seçmenlerin bunu anlamadan tetiğe basması çok kötü oldu. Seçim baştan aşağı çok garipti." ifadelerini kullandı.