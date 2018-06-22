ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yeni bir açıklama yaparak Avrupa Birliğini tehdit etti.
Trump, ABD'li şirketlere AB tarafından vergiler ve ticarette engeller uygulandığını söyledi. Başkanı Trump, "Eğer bu vergiler ve engeller kalkmazsa otomobillerine yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Gelip burda yapsılar" dedi.
ABD VE AB ARASINDAKİ VERGİ GERİLİMİ
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Uzlaşı görüşmelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle uygulama 1 Haziran'da yürürlüğe girdi.
AB de aralarında motosiklet, kot pantolon ve viskinin de bulunduğu ABD'nin sembolik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergileri uygulamaya başladı.