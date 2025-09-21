Trump'tan Afganistan'a tehdit:  Bagram Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." dedi.



Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

"ORADAN ASLA VAZGEÇİLMEMELİYDİ"



Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

Trump, Joe Biden yönetiminin boşu boşuna üsten ayrıldığını ve bunun bir beceriksizlik olduğunu savunarak, "Begram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi." ifadelerini kullandı.



Başkan Trump, üssü geri almaları durumunda orada küçük bir ABD askeri varlığı kurmak istediklerini vurgulayarak, "Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu. Begram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık." değerlendirmesini yaptı.



TALİBAN'DAN TRUMP'A YANIT



Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, Afganistan ile ABD'nin etkileşim kurabileceğini ancak ABD askerlerinin topraklarında bulunmaması gerektiğini ifade etti.